Almedalsveckan: Här är näringslivets viktigaste frågor

Anders Nordstrand, vd, SABO:

Dammen i Almedalen, Visby. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Jag ser fram emot att i diskussionen med olika politiska partierna i olika sammanhang lyfta allmännyttans betydelse, för det tycker inte jag riktigt att politikerna förstått. Jag menar allt det vi gör vad gäller integration, det sociala arbetet, men även vad vi betyder för sysselsättningen. Andra frågor härrör från vårt program som antogs under vår senaste kongress, och det handlar om den ekonomiska obalansen mellan hyresrätten och äganderätten samt hyressättningsfrågan. Vad gäller frågan om hyressättning har vi tillsatt en grupp som just nu jobbar med att förbättra systemet och det är någonting som vi kommer att behandla under ett av våra seminarier.