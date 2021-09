"Det handlar om att folk ska känna sig trygga"

Sportchefen för handbollsklubben planerar nu för att arenan i Kristianstad under de första veckorna av handbollsligan får ta in 1 200 åskådare, enligt coronarestriktionerna. Till hemmamatchen mot IFK Skövde den 1 oktober har alla publikrestriktioner tagits bort och man får släppa in 5 200.

Det planerar man att göra.