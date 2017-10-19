Det händer i näringslivet torsdagen den 19 oktober

Rapporter
Stockholmsbörsen
- Axfood (kl 7.00), Tele2 (kl 7.00), Telia (kl 7.00), Klövern (kl 7.30), MTG (kl 7.30), Fabege (kl 8.00), Mycronic (kl 8.00), Orexo (kl 8.00), Avanza (kl 8.15), Christian Berner (kl 12.00), Elanders (kl 13.00), OEM (kl 14.00)
First North
- Cellink (kl 8.30), House of Friends (kl 8.30), Avensia, Mangold (före börsöppning), Nordic Flanges Group, Vicore Pharma
Aktietorget
- IDL Biotech, Lovisagruvan, Taurus Energy
Övriga Norden
- Entra (kl 7.00), Citycon (kl 8.00), Yara (kl 8.00), Atea (kl 16.30)
Övriga utländska
- Verizon (kl 13.30), Nucor (kl 15.00), SAP (före Frankfurtbörsens öppning), Wabco (före USA-börserna öppning)
Stämmor
- Sealwacs (extra)