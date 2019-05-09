Det händer i näringslivet torsdag 9 maj
RAPPORTER
STOCKHOLMSBÖRSEN
- Oriflame (kl 7.15), MTG (kl 7.30), Nyfosa (kl 7.30), Scandi Standard (kl 7.30), Raysearch (kl 7.45), Addlife (ändrat datum från 26/4) (kl 8.00), B3 Consulting (kl 8.00), Bactiguard (kl 8.00), Bioarctic (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Momentum (kl 8.00), Swedish Match (kl 8.15), Eniro (kl 8.30), Viking Supply Ships (kl 8.30), Electra (kl 10.30), Icta (kl 11.30), Camurus (kl 13.00), Peab (kl 13.00), Xano (kl 13.00), Traction (kl 14.30), Africa Oil (efter kl 22), Hufvudstaden (lunchtid), Lagercrantz (lunchtid), Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning), Oscar Properties
NGM
- Crown Energy, Real Holding
FIRST NORTH
- Amasten (kl 7.00), Climeon (kl 8.00), Netmore Group (kl 8.30), Organoclick (kl 8.30), Lauritz.com (kl 9.00), Hemcheck (kl 10.00), Africa Energy, Clavister (ändrat datum från 22/5), Clemondo, Cortus Energy, Doxa, Enviro, Firefly, Frisq, Gapwaves, Lightlab
SPOTLIGHT
- Angler Gaming, Eurocon Consulting, Litium, Vindico Group, Ziccum
ÖVRIGA NORDEN
- Prosafe (kl 7.00), REC Silicon (kl 7.00), TGS (kl 7.00), Veidekke (kl 7.00), Sparebank 1 Sr-Bank (kl 7.30), Idex
ÖVRIGA UTLÄNDSKA
- BT Group (kl 8.00), Nippon Steel (kl 8.00), Sappi (kl 9.00), Softbank (kl 9.00), Eastman Kodak (kl 22.15), Arcelor Mittal (före Amsterdam-börsens öppning), Continental, Deutsche Telekom, Fibria, Prosieben, Synaptics (efter USA-börsernas stängning ), Unicredit, Vale (efter brasilianska börsens stängning)
STÄMMOR
- , Addlife (ändrat datum från 8/5), Alimak, Alligator, Billerud Korsnäs, Bioarctic, Brighter, Briox, Byggmax, Calmark, Camurus, Chordate Medical, Ecoclime, Electra, Ellen, Eniro, Enrad, Enviro, Epiroc, Eurocon Consulting, Ferroamp, Firefly, Future Gaming, Genesis IT, Haldex, Hexatronic, Humana, Hövding, Icta, Indutrade, ISR, I-Tech, Lightlab, Link Prop Investment, Medivir, Mips, Mycronic, Netmore Group, Nyfosa, Oriflame, Peab, Proact, REC Silicon, Rhovac, Scandi Standard, Sensys Gatso, Sobi, Stillfront, Surgical Science, TC Tech, Toadman, Tobii, Topright, Torslanda Property, Traction, Vindico Group, Xano