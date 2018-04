Det händer i näringslivet torsdag 26 april

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Kungsleden (kl 7.00), New Wave (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), TF Bank (kl 7.00), Tieto (kl 7.00), Bufab (kl 7.30), Gränges (kl 7.30), Klövern (kl 7.30), Rezidor (kl 7.30), Saab (kl 7.30), Scandic Hotels (kl 7.30), BE Group (kl 7.45), Inwido (kl 7.45), Alligator (kl 8.00), AQ Group (kl 8.00), Assa Abloy (kl 8.00), Bioarctic (kl 8.00), Dometic (kl 8.00), Kinnevik (kl 8.00), Medicover (kl 8.00), Munters (kl 8.00-8.15), Mycronic (kl 8.00), Orexo (kl 8.00), Platzer (kl 8.00), SCA (ca kl 8.00), SKF (kl 8.00), Sobi (kl 8.00), Tobii (kl 8.00), Addnode (kl 8.30), Bure (kl 8.30), Latour (kl 8.30), Note (kl 8.30), Pricer (kl 8.30), Trention (kl 8.30), Xvivo (kl 8.30), Getinge (kl 10.30), Invisio (kl 11.00), Beijer Electronics (kl 13.00), Coor (kl 13.00), Knowit (kl 13.00), Lammhults (kl 13.00), Bulten (kl 13.30), Indutrade (kl 14.00), Biotage (kl 15.00), Beijer Alma (före börsöppning), Catena (före börsöppning), C-Rad (före börsöppning), Fast Partner (lunchtid), Karo Pharma

NGM

- Dividend, News55, Xavitech

First North

- Mantex (kl 8.00), Flexqube (kl 12.00), Acconeer, Bredband2 (före börsöppning), Cassandra Oil, Enzymatica, Fram, Modern Ekonomi Sverige, New Nordic Healthbrands, Secits Holding, Swedencare, Tagmaster, Waystream

Aktietorget

- Alphahelix, Orasolv, QBNK

Övriga Norden

- Atria (kl 7.00), Norwegian (kl 7.00), REC Silicon (kl 7.00), YIT (kl 7.00), Danske Bank (kl 7.30), DNB (kl 7.30), Sparebank 1 Sr-Bank (kl 7.30), SRV (kl 7.30), Atea (kl 8.00), DNO (kl 8.00), Fortum (kl 8.00), Konecranes (kl 8.00), Neste (kl 8.00), PGS (kl 8.00), Subsea 7 (kl 8.00), Örsted (kl 8.00), UPM-Kymmene (kl 8.30-9.00), Outokumpu (kl 11.00), Amer Sports (kl 12.00)

Övriga utländska

- Nippon Steel (kl 6.00), Barclays Bank (kl 8.00), Hino Motors (kl 8.00), Altria (kl 13.00), General Motors ( ) (kl 13.30), Intel (kl 22.00), Amazon (kl 22.01), Stryker (kl 22.05), Microsoft (kl 22.09), Bristol-Myers Squibb (före USA-börsernas öppning), Brunswick (före USA-börsernas öppning), Central European Media (före USA-börsernas öppning), Deutsche Bank, International Paper (före USA-börsernas öppning), US Steel (efter USA-börsernas stängning)

Övriga

- Vattenfall (kl 8.00)

Stämmor

- Acando, Addnode, Addvise, Agromino, Alligator, AQ Group, Assa Abloy, Atea, Atria, BE Group, Beijer Electronics, Besqab, Biotage, Bufab, Bulten, Cassandra Oil, Catena, Catena Media, Coor, Cybaero (extra), Dividend, Enersize, Envirologic, Enzymatica, Fast Partner, Flexqube, Getinge, Gomspace, Indentive (även extrastämma samma dag), Indutrade, Invisio, Invuo, Karolinska Development, Klövern, Knowit, Kungsleden, Lammhults, Medicover, Misen Energy, New Nordic Healthbrands, Note, Orasolv, Platzer, Pricer, QBNK, REC Silicon, Rezidor, Scandic Hotels, Tagmaster, Trention, Vitrolife, Zaplox