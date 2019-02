Det händer i näringslivet torsdag 14 februari

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Diös (kl 7.00), Kungsleden (kl 7.00), Pandox (kl 7.00), Oriflame (kl 7.15), Haldex (kl 7.20), Ahlstrom-Munksjö (kl 7.30), Betsson (kl 7.30), Evolution Gaming (kl 7.30), Mekonomen (kl 7.30), Mips (kl 7.30), Q-linea (kl 7.30), Actic (kl 7.45), Duni (kl 7.45), Alligator (kl 8.00), Astra Zeneca (kl 8.00), Attendo (kl 8.00), Bioarctic (kl 8.00), Doro (kl 8.00), Eltel (kl 8.00), Feelgood (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Karo Pharma (kl 8.00), Karolinska Development (kl 8.00), Kinnevik (kl 8.00), Odd Molly (kl 8.00), Active Biotech (kl 8.30), Empir (kl 8.30), Latour (kl 8.30), Medivir (kl 8.30), Pricer (kl 8.30), Trention (kl 8.30), Endomines (kl 8.45), Heba (kl 11.00), Studsvik (kl 13.00), Novotek (kl 15.00), Immunovia (kl 17.05), Bong, Fast Partner (lunchtid), Hufvudstaden (lunchtid), Lundin Mining (efter Torontobörsens stängning), NGS

NGM

- Archelon, Paynova, Prolight

FIRST NORTH

- Lightlab (kl 7.30), Bimobject (kl 8.00), Irras (kl 8.00), Nexam (kl 8.00), Pharmacolog (kl 8.00-9.00), Unlimited Travel (kl 8.00), Xspray (kl 8.00), Chemotech (kl 8.30), Crunchfish (kl 8.30), My Taste (kl 8.30), Senzagen (kl 8.30), Sonetel (kl 8.30), Target Everyone (kl 8.30), Waystream (kl 8.30), Iconovo (kl 8.45), Generic (kl 17.00), Aspire, Avensia, CLS, Combigene, Cyxone, Delarka Holding, Diadrom, Hanza, ISR, Jetpak (ändrat datum), Kentima (före börsöppning), Swedencare, Zaplox

SPOTLIGHT

- Alphahelix, Aptahem, Ecoclime, Motion Display, Mälaråsen, Optifreeze, Precisionsmetall, Vibrosense

ÖVRIGA NORDEN

- Salmar (kl 6.30), Alma Media (kl 7.00), Stockmann (kl 7.00), Huhtamäki

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Airbus (kl 6.30), Schneider Electric (kl 6.30), Credit Agricole (kl 7.00), Credit Suisse (kl 7.00), Coca-Cola (kl 12.55), Nvidia (kl 22.20), Applied Materials (efter USA-börsernas stängning), Avon, Commerzbank

STÄMMOR

- Karo Pharma (extra), Vostok New Ventures (extra)