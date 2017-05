Det händer i näringslivet tisdagen den 30 maj

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Sectra (kl 8.00), Anoto (kl 8.45)

NGM

- Gold Town Games, Three Gates

First North

- Index Pharmaceuticals (kl 8.00), Maha Energy, Vigmed (ändrat datum från 11/5)

Aktietorget

- Easyfill (ändrat datum från 28/4), Ecomb, Genesis It, Gullberg & Jansson, Optifreeze

Övriga Norden

- Frontline (vanl före börsöppning)

Övriga utländska

- Ryanair

Stämmor

- A City Media, Alm Equity (ändrat datum från 23/5), Cantargia, Challenger Mobile, Gullberg & Jansson, Hemcheck, Index Pharmaceuticals, Kancera, Kopy Goldfields, Net Gaming, Nexar, Organoclick, Promikbook (ändrat datum från 27/4), Sivers IMA Holding (ändrat datum fr 9/5. Även extrastämma i dag.), Three Gates, Viking Supply Ships, Zenicor

Börs- och bolagspresentationer

- Sectra: rapportpresentation kl 12.00

Emissioner, bud, börsnoteringar mm

- Boozt: anmälningstid avslutas för institutioner inför notering på Stockholmsbörsen (avslutas 29/5 allmänheten)

- Kancera: anmälningstid i nyemission avslutas

- Ortivus: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 15/6)

- Peptonic: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 13/6)

- Quartiers Properties: anmälningstid avslutas i nyemission av stamaktier

- Sagax: anmälningstid i inlösenerbjudande preferensaktier avslutas

- Tagmaster: meddelar slutligt utfall i nyemission

- Terranet: första dag för handel på First North

Exklusive utdelning

- Addlife (1:50 kr), Catella (0:80 kr)

Övrigt bolag och börs

- Börserna i Fastlandskina samt Hongkongbörsen helgstängda

Makrostatistik

- Japan: arbetslöshet april kl 1.30

- Japan: hushållens konsumtion april kl 1.30

- Japan: detaljhandel april kl 1.50

- Tyskland: importpriser april kl 8.00

- Frankrike: BNP (prel) 1 kv kl 8.45

- Frankrike: konsumentförtroende maj kl 8.45

- Spanien: KPI maj (prel) kl 9.00

- SCB: BNP 1 kv kl 9.30

- SCB: lönestatistik mars kl 9.30

- SCB: detaljhandel april kl 9.30

- SCB: arbetskostnadsindex mars kl 9.30

- SCB: löner privat och offentlig sektor mars kl 9.30

- EMU: konjunkturbarometer och företagsklimatindex maj kl 11.00

- Tyskland: KPI maj (prel) kl 14.00

- USA: privata inkomster och privatkonsumtion april kl 14.30

- USA: S&P/Case-Schiller husprisdata mars kl 15.00

- USA: konsumentförtroende maj kl 16.00

- Belgien: KPI maj

Centralbanker

- Riksbanken: reparesultat kl 10.15

Makro övrigt

- ESV: statens budgetutfall april kl 10.00

- Kina: helgstängt