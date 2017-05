Det händer i näringslivet onsdag den 31 maj

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Agromino (kl 8.00), Anoto (kl 8.45)

NGM

- Abelco

First North

- Clavister (kl 8.00), GS Sweden (kl 8.00), Nepa (kl 8.00), Misen Energy (kl 9.00), Bimobject, Maha Energy (efter börsstängning), Pegroco, RLS Global, Talkpool, Unibap

Aktietorget

- Beowulf Mining, Bosjö Fastigheter, C Security, Finepart, Mälaråsen, Provide IT (ändrat datum från 24/5), Raybased, Scandinavian Real Heart, Transferator, Umida, Wiema (ändrat datum från 28/4)

Övriga Utländska

- Rocket Internet (resultat för en del portföljbolag)

Stämmor

- Angler Gaming, Axactor, Axichem, Bayn Europe, Bimobject, Chemotech (extra), DDM Holding, Expression Biotech, Nepa (ändrat datum), Nobina, Norinvent, Rethinking Care, Tangiamo Touch, Transferator

Börs- och bolagspresentationer

- Clavister: rapportpresentation kl 9.00

Börsstatistik

- Avanza: privatspararnas aktiehandel för maj

Emissioner, bud och börsnoteringar

- Auriant Mining: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 16/6)

- Boozt: beräknad första dag för handel på Stockholmsbörsen

Kapitalmarknadsdag

- Kindred kl 8.00-12.00

- SCA: investerardag i Sundsvall, webbsänd kl 8.00-15.30

Exklusive utdelning

- A City Media (2:50 kr)

Makrostatistik

- Storbritannien: GfK konsumentförtroende maj kl 1.01

- Japan: industriproduktion (prel) april kl 1.50

- Kina: industri-PMI maj kl 3.00

- Kina: tjänste-PMI maj kl 3.00

- Estland: BNP 1 kv kl 7.00

- Tyskland: detaljhandel april kl 8.00

- Frankrike: KPI (prel) maj kl 8.45

- Danmark: BNP (prel) 1 kv kl 9.00

- Österrike: BNP (def) 1 kv kl 9.00

- Tyskland: arbetslöshet maj kl 9.55

- Polen: BNP (def) 1 kv kl 10.00

- EMU: arbetslöshet april kl 11.00

- EMU: KPI (prel) maj kl 11.00

- Italien: KPI (prel) maj kl 11.00

- Lettland: BNP (def) 1 kv kl 12.00

- USA: TRE veckostatistik kl 13.45

- USA: Redbook veckostatistik kl 14.55

- Belgien: BNP (def) 1 kv kl 15.00

- USA: Chicago inköpschefsindex maj kl 15.45

- USA: kontrakterade husköp april kl 16.00

- USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

Centralbanker

- Fed: Robert Kaplan, Fed-chef i Dallas, talar i New York kl 14.00

- Riksbanken: Cecilia Skingsley talar om "centralbanken i en innovativ och snabbrörlig värld". Talet publiceras kl 14.00

- Fed: Beige Book kl 20.00

- Brasilien: räntebesked

Makro övrigt

- FI: publicerar stabilitetsrapport kl 8.00

- RGK: resultat obligationsemission kl 11.03

- RGK: villkor växelemission kl 16.20