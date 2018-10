Det händer i näringslivet onsdag 31 oktober

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Cherry (kl 7.30), Garo (kl 7.30), Trelleborg (kl 7.45), Sobi (kl 8.00), CTT Systems (kl 8.30), Anoto (ändrat datum från 30/11) (kl 8.45), Arion Banki (efter börsstängning)

NGM

- Smart Energy, Sustainable Energy Solutions, Toadman

FIRST NORTH

- Agora (ändrat datum från 15/11) (kl 8.00), Flexqube (kl 8.00), New Nordic Healthbrands (kl 8.00), SBB (kl 8.00), Annexin (kl 8.30), Enzymatica (kl 8.30), Nordic Leisure (kl 8.30), Cyber 1, DDM Holding, Footway, Loudspring, Pallas Group

SPOTLIGHT

- Consensus Asset Management, Gullberg & Jansson (ämdrat datum från 8/11), Nextcell Pharma, Plejd, Safe at Sea, Sealwacs, Sleepo, Wonderful Times Group

ÖVRIGA NORDEN

- Marine Harvest (kl 6.30), Nokian Renkaat (kl 7.00), Outotec (kl 8.00), Sydbank (kl 8.30)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Japan Tobacco (kl 7.00), NTT Docomo (kl 7.00), Yahoo (kl 7.00), Sanofi (kl 7.30), Telefonica (kl 7.30), General Motors (kl 12.30), Airbus, AMD (efter USA-börsernas stängning), Banco Santander (före Madridbörsens stängning), Glaxo Smithkline, Next (operativ uppdatering för tredje kvartalet), Samsung (def)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Marine Harvest: rapportpresentation kl 8.00

- CTT Systems: rapportpresentation kl 9.00

- Garo: rapportpresentation kl 9.30

- Cherry: rapportpresentation kl 10.00

- Nordic Leisure: rapportpresentation kl 10.00

- SBB: rapportpresentation kl 10.00

- Trelleborg: rapportpresentation kl 10.30

- Sobi: rapportpresentation kl 14.00

- Marine Harvest: telefonkonferens kl 16.00