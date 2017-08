Det händer i näringslivet onsdag 30 augusti

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Academedia (kl 8.00), Tradedoubler (kl 8.00), Eastnine (före börsöppning)

NGM

- Gold Town Games (kl 8.00-9.00), Exeotech invest, Kopparbergs Bryggeri, Nischer Properties

FIRST NORTH

- Paxman (kl 8.00), Vostok EF (kl 8.00), Xintela (kl 8.30), Intuitive Aerial (kl 8.45), Aligera, Cyxone, Frisq, Hövding, Kakel Max, Mavshack, Nilsson Special Vehicles, Pledpharma, Precomp Solutions, Promore Pharma, Saltängen Property

AKTIETORGET

- Acosense, Acucort, Bråviken Logistik, Future Gaming, Genesis It, Idogen, Micropos Medical, Provide IT, QBNK, Redwood Pharma, Vibrosense

Stämmor

- Maxkompetens (extra)