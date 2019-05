Det händer i näringslivet onsdag 29 maj

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Elekta (kl 7.30), Saniona (kl 8.00), Consilium (på eftermiddagen)

NGM

- Life Assays (ändrat datum från 17/5), Mediacle (ändrat datum från 10/4), Nickel Mountain Resources, Smart Energy, Zordix

FIRST NORTH

- Aros Bostadsutveckling (kl 7.30), Clean Motion (ändrat datum från 17/5), Curando Nordic (ändrat datum från 23/5), Gomspace, Pallas Group, Realfiction, Saxlund (ändrat datum från 15/5), Sonetel

SPOTLIGHT

- Aerowash, Ambia Trading, Beyond Frames, Ecomb, Industrial Solar, Nustay (ändrat datum från 30/5), Provide IT

ÖVRIGA NORDEN

- Höegh LNG (kl 7.00)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Abercrombie & Fitch (före USA-börsernas öppning), Rocket Internet (resultat för en del portföljbolag)

STÄMMOR

- A1M Pharma, Ad City Media, Bayn Europe, DNO, GWS Production, HK Scan (extra), Kopy Goldfields, Leo Vegas, Mackmyra (extra), Mowi, Nanologica, Nattopharma, Nepa, Nobina, Optifreeze (extra), Pexa, Quartiers Properties, Quiapeg Pharmaceuticals, Rhovac (extra), RLS Global, Saniona, Scandion Oncology