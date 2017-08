Det händer i näringslivet onsdag 23 augusti

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Elekta (kl 7.30), Scandi Standard (kl 7.30), B3IT (kl 8.00), Engelska skolan (kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Alligator (kl 8.30), Electra (ca kl 8.30), Hufvudstaden (kl 8.30), Strax (kl 8.55), Lundbergs (lunchtid, ca 12-12.30), Havsfrun, Sintercast

NGM

- Dividend, News55, Nickel Mountain Resources, Sotkamo Silver

First North

- Lexington (kl 8.00), Cantargia (kl 8.30), Doxa (kl 8.30), Immunovia (kl 8.30), Sprint Bioscience (kl 8.30), Target Everyone (kl 8.30-9.00), VA Automotive (ca kl 8.30), Hifab (kl 9.00), Karessa (kl 9.00), A City Media, Bambuser, Corline Biomedical, Ferronordic (troligen runt kl 11), Firefly, Greater Than, Link Prop Investment, Prime Living, Solnaberg Property, Svenska Aerogel, Terranet (före börsöppning), Torslanda Property

Aktietorget

- Cereno Scentific, Challenger Mobile, Emotra, Eurocine, Latvian Forest Company, Parans Solar Lightning

Övriga Norden

- Rockwool (på morgonen)

Övriga utländska

- Hewlett Packard (efter USA-börsernas stängning)

Stämmor

- Compare-IT, Elekta, Leo Vegas (extra), Secits Holding (extra)

Börs- och bolagspresentationer

- Börsveckans småbolagsdag arrangerad av Financial Hearings, Börsveckan och Placera kl 8.00-12.00

- Alligator: rapportpresentation kl 9.00

- B3IT: rapportpresentation kl 9.00

- Ferronordic: rapportpresentation kl 9.00

- Scandi Standard: rapportpresentation kl 9.30

- Elekta: rapportpresentation kl 12.00

- Opus: bolagspresentation hos Remium kl 14.30

- Immunovia: rapportpresentation kl 16.00

Börsstatistik

- Assa Abloy: arkitektindex USA juli - AIA

Makrostatistik

- Japan: industri-PMI (prel) augusti kl 2.30

- Frankrike: sammanvägt PMI augusti (prel) kl 9.00

- Tyskland: sammanvägt PMI augusti (prel) kl 9.30

- EMU: sammanvägt PMI augusti (prel) kl 10.00

- USA: Markit sammanvägt PMI augusti (prel) kl 15.45

- USA: försäljning nya bostäder, juli kl 16.00

- USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

Centralbanker

- ECB: Mario Draghi talar i Lindau, Tyskland kl 9.00

Makro övrigt

- Erik Penser : konjunkturprognos kl 9.30

- RGK: resultat obligationsemission kl 11.03

- RGK: annonserar växelemission kl 16.20