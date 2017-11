Det händer i näringslivet onsdag 15 november

Rapporter

Stockholmsbörsen

- SSM (kl 7.30), Oncopeptides (kl 8.00), Vostok New Ventures (kl 8.00), Hexatronic (kl 8.30), Seamless (kl 8.50), Saniona

NGM

- Sotkamo Silver

First North

- The Marketing Group (kl 7.00), Irlab Therapeutics (kl 7.45), A City Media (kl 8.00), ISR (kl 8.17), Allgon (kl 8.30), Inission (kl 8.30), Karessa (kl 8.30), Maxfastigheter (kl 8.30), Sdiptech (kl 8.30), VA Automotive (kl 8.30), Byggmästare Anders J Ahlström, Enorama Pharma, Frisq, Lexington, Nordic Leisure, Piezo Motor, Prime Living, Sprint Bioscience, Waystream

Aktietorget

- Amnode, Aptahem, Ayima (ändrat datum fr 23/11), Insplorion, Omnicar, Pharmacolog, Storytel

Övriga Norden

- Salmar (kl 6.30), Rockwool (på morgonen)

Övriga utländska

- Cisco (kl 22.05), Meritor (före USA-börsernas öppning)

Stämmor

- Scibase (extra)