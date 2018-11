Det händer i näringslivet onsdag 14 november

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Besqab (kl 7.30), SSM (kl 7.30), Actic (kl 7.45), BTS (kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Sintercast (kl 8.00), Endomines, Vostok New Ventures

NGM

- Dr Sannas, Real Holding

FIRST NORTH

- THQ Nordic (kl 6.00), Irlab Therapeutics (kl 7.45), Acarix (kl 8.00), Arocell (kl 8.30), Capacent (kl 8.35), Asarina Pharma, Firefly, IBT, Target Everyone

SPOTLIGHT

- Aptahem, Combigene, Insplorion, Prostalund

ÖVRIGA NORDEN

- Maersk (kl 8.00), Genmab (efter kl 17.00), Selvaag Bolig

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Alstom (kl 7.30), Cisco (efter USA-börsernas stängning), Meritor (före USA-börsernas öppning), Salzgitter, Tencent

STÄMMOR

- Saltx Technology (extra)