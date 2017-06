Det händer i näringslivet måndag 5 juni

Börsstatistik

- Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

- Creades: presenterar substansvärde

- Industrivärden: presenterar substansvärde

- Melker Schörling: presenterar substansvärde

- Svolder: presenterar substansvärde

Emissioner, bud, börsnoteringar m m

- Bilia: första dag för handel efter split 2:1

- Latvian Forest Company: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Videoburst: anmälningstid i nyemission avslutas

Övrigt bolag och börs

- Köpenhamnsbörsen helgstängd

- Oslobörsen helgstängd

Makrostatistik

- Japan: tjänste-PMI maj kl 2.30

- Kina: tjänste-PMI maj kl 3.45

- Silf/Swedbank: tjänste-PMI maj kl 8.30

- Storbritannien: tjänste-PMI maj kl 10.30

- USA: produktivitet, enhetsarbetskostnader (def) 1 kv kl 14.30

- USA: Markit tjänste-PMI maj kl 15.45

- USA: ISM tjänste-PMI maj kl 16.00

- USA: industriorder april kl 16.00

Centralbanker

- ECB: obligationsköp kl 15.45

- RB: Kerstin af Jochnick talar om ”Monetary policy and financial stability from a Swedish perspective” i Sopot, Polen kl 16.00

Makro övrigt

- penningmarknaden stänger kl 12.00