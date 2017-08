Det händer i näringslivet fredag 18 augusti

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Björn Borg (kl 7.30), Biogaia (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Peab (kl 8.00), Episurf Medical (kl 8.30), Invisio (kl 8.30), Opus (kl 8.30), Endomines (kl 8.45)

NGM

- Life Assays (kl 8.30), Fortnox

First North

- Catena Media (kl 7.00), Dist IT (kl 8.00), Nexam (kl 8.00), Scibase (kl 8.00), Amasten (före börsöppning), Arcoma, Avtech, Confidence, Drillcon, Fastator, Generic, Immunicum, Impact Coatings, My Taste, Netjobs Group, Papilly, Photocat, Polyplank, Powercell (före börsöppning), Robert Friman

Aktietorget

- Oden Control (kl 9.00), Botnia Exploration, Fastout, Hamlet Pharma , Insplorion, Mobile Loyalty, New Equity Venture, Promikbook, Sealwacs, Sjöstrand Coffee, Star Vault, Videoburst, Vindico Group, Zenicor

Övriga utländska

- Deere (före USA-börsernas öppning)

Börs- och bolagspresentationer

- Amasten: bolagspresentation hos Remium kl 8.00

- Björn Borg: rapportpresentation kl 9.00

- Catena Media: rapportpresentation kl 9.00

- Humana: rapportpresentation kl 9.00

- Biogaia: rapportpresentation kl 9.30

- Nexam: rapportpresentation kl 11.00

- Nibe: rapportpresentation kl 11.00

- Dist IT: bolagspresentation hos Remium kl 12.00

- Invisio: rapportpresentation kl 13.00

- Opus: rapportpresentation kl 14.00

Exklusive utdelning

- Novo Nordisk (3:00 dkk)

Makrostatistik

- Tyskland: PPI juli kl 8.00

- SCB: industrins kapacitetsutnyttjande och lager 2 kv kl 9.30

- EMU: bytesbalans juni kl 10.00

- EMU: byggproduktion juni kl 11.00

- USA: Michiganindex (prel) augusti kl 16.00

Centralbanker

- RB: obligationsköp kl 10.07