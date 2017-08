Det händer i näringslivet den 17 augusti

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Ambea (kl 7.00), New Wave (kl 7.00), Oriflame (kl 7.15), Mips (kl 7.30), SSM (kl 7.30), Volati (kl 7.45), Acando (kl 8.00), Alimak (kl 8.00), AQ Group (kl 8.00), Bonesupport (kl 8.00), Eltel (kl 8.00), Ratos (kl 8.00), Bure (kl 8.30), Fagerhult (ca kl 12.00), Holmen (lunchtid), Kabe, Midway (troligen kl 8.30), Neurovive

NGM

- Archelon

First North

- Alcadon (kl 8.00), Bioservo, House of Friends, Minesto, Online Brands Nordic, Serstech, Surgical Science, Transtema, Verisec

Aktietorget

- Alphahelix, Combigene, Consensus Asset Management, Orezone, Peptonic, Pharmalundensis, Spectracure, Vadsbo Switch Tech, WNT Research

Övriga Norden

- GN Store Nord (kl 7.00), Selvaag Bolig (kl 7.00), Veidekke (kl 7.00), ISS (kl 8.00), Vestas (kl 8.30), Golden Ocean (ändrat datum), Nets, Pihlajalinna

Övriga utländska

- Wal-Mart (kl 13.00), GAP (kl 22.15)

Stämmor

- Haldex (extra) (kl 11.00)

Börs- och bolagsstämmor

- Acando: rapportpresentation kl 9.00

- Volati: rapportpresentation kl 9.00

- Oriflame: rapportpresentation kl 9.30

- Alimak: rapportpresentation kl 10.00

- Ambea: rapportpresentation kl 10.00

- Bonesupport: rapportpresentation kl 10.00

- Eltel: rapportpresentation kl 10.00

- Ratos: rapportpresentation kl 10.00

- Holmen: rapportpresentation kl 14.30

Exklusive utdelning

- Genova Property (2:62 kr i preferensaktie)

Makrostatistik

- Japan: handelsbalans juli kl 1.50

- Australien: arbetslöshet juli kl 3.30

- Frankrike: arbetslöshet juli kl 7.30

- Österrike: KPI juli kl 9.00

- Storbritannien: detaljhandel juli kl 10.30

- EMU: handelsbalans juni kl 11.00

- EMU: KPI (def) juli kl 11.00

- USA: nyanmälda arbetslösa föregående vecka kl 14.30

- USA: Philadelphia Fed-index augusti kl 14.30

- USA: industriproduktion juli kl 15.15

- USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45

- USA: ledande indikatorer juli kl 16.00

Centralbanker

- ECB: protokoll kl 13.30

Makro övrigt

- SNS: seminarium "Vad ska centralbanker göra?" Med bl a Mats Dillén kl 8.00

- Indien: helgstängt