Det händer i näringsliv onsdag 20 februari
RAPPORTER
STOCKHOLMSBÖRSEN
- Scandi Standard (kl 7.30), Raysearch (kl 7.45), GHP Specialty Care (kl 8.00), Sobi (kl 8.00), Havsfrun, Ngex (efter Torontobörsens stängning), Sintercast, Starbreeze (ändrat datum)
NGM
- AIK Fotboll, Concent, Dr Sannas, Front Office, Nexar, Real Holding, Seafire
FIRST NORTH
- Index Pharma (kl 8.00), Lexington (kl 8.00), SBB (kl 8.00), Scibase (kl 8.00), Infrea (kl 8.30), Jays (kl 8.30), Organoclick (kl 8.30), Prime Living (kl 8.30), Hemcheck (kl 9.00), Acarix, Doxa, Ellen, Firefly, Gapwaves, Gasporox, Hifab (ändrat datum), I-Tech, K2A, Ovzon, Ranplan, Savo-Solar, Spiffbet, Sprint Bioscience, Vostok EF (före börsöppning)
SPOTLIGHT
- Challenger Mobile, Jojka Communications, Nanexa, Qiiwi, Risk Intelligence, Wonderful Times Group
ÖVRIGA NORDEN
- Genmab
ÖVRIGA UTLÄNDSKA
- Air France-KLM (kl 7.15), Glencore (kl 8.00), Fresenius Medical Care , Turkcell (efter Istanbulbörsens stängning)
STÄMMOR
- Camanio Care (extra), Colabitoil (extra)