Det hände i "Love actually"-uppföljaren

Hugh Grant är tillbaka som Storbritanniens premiärminister. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Många har försökt att kopiera regissören Richard Curtis koncept att klämma in så många stora stjärnor som möjligt i samma film och ge alla varsin kärlekshistoria. Men varken "Valentines day", Mother's day", "New year's eve" eller "Dumpa honom" har kommit i närheten av den status "Love actually" åtnjuter bland romantiska komedi-älskare.

Nu har den tio minuter långa uppföljaren "Red nose day actually" sänts i brittiska BBC under välgörenhetsgalan Comic Relief. Så var befinner sig de kärlekskranka britterna 14 år senare? Den som inte vill veta kan sluta läsa.

Var det obehagligt eller romantiskt av Mark att knacka på hemma hos nygifta Juliet för att förklara sin kärlek medelst handskrivna skyltar? Oavsett gör Mark en favorit i repris och kommer hem till Juliet med nya skyltar. Peter och Juliet är fortfarande lyckligt gifta. Den uppmärksamme minns att en av Peters skyltar 2003 visade att han skulle gifta mig med en supermodell och mycket riktigt: utrustad med en skylt där det står "nice to meet you" kommer Kate Moss in bild.

Hugh Grant som Storbritanniens premiärminister David är tillbaka vid makten efter fem års paus. Han är gift med Nathalie, som tidigare var hans anställda. David dansar till Drakes "Hotline bling" och ramlar i trappan.

Den bedagade rockstjärnan som 2003 förklarade att hans sanna kärlek var hans hunsade manager Joe gästar ett radioprogram och berättar att Joe dött av en hjärtattack.

Jamie och Aurélia överkom språkbarriärerna och har tre barn och ett fjärde på gång.

Lillkillen Sam vars mamma hade dött 2003 bor i New York, men är tillbaka i London för att träffa sin styvfar Daniel och har spännande nyheter: han ska gifta sig med Joanna, tjejen har lärde sig spela trummor för i filmen.

Emma Thompson har tidigare berättat att hon inte ville reprisera sin roll sedan skådespelaren Alan Rickman, som spelade hennes make, gick bort förra året.