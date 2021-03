”Det finns några riktigt sjuka jävlar i branschen”

Det är Zara Larssons mamma Agnetha som öppnar dörren till huset i Tallkrogen i södra Stockholm. Hon har jobbat natt som undersköterska på postoperativa avdelningen på Karolinska, och är klädd i en vit, stor morgonrock. Efter att ha släppt in mig återgår hon till vilan i sitt sovrum en våning ner och jag kikar runt i väntan på att Zara Larsson ska komma hem och äta frukost med mig.

Hon är uppväxt här. Med mamma, pappa Anders och lillasyster Hanna. Det ljust duvblå huset är hemtrevligt på ett oansenligt sätt. Det hänger en guldängel i taket, väggarna är milt gula och på en vägg hänger skyltar med budskapet ”Live your life now not tomorrow”.