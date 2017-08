”Det finns inget värre än att växa upp i krig”

Jan De Waegemaeker Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Förra året kom Farc-gerillan och colombianska regeringen överens om ett fredsavtal som innebär att vapnen läggs ned i en av världens längsta konflikter, som pågått sedan 60-talet. Ändå märker organisationen War Child, som arbetar med barnsoldater och andra barn i krig, hur våldet trappats upp jämfört med förra året.

För trots det historiska fredsavtalet med den största gerillagruppen Farc, är konflikten i landet långt ifrån över. Andra grupper kämpar om att ta över Farcs verksamhet, berättar Jan De Waegemaeker, landschef i Colombia, för SvD.

– Det har uppstått ett maktvakuum, och någon kommer att ta över verksamheten. Så vi ser att vi har ett mycket svårare jobb att kunna göra det säkert för barn och unga nu jämfört med för ett år sedan, säger Jan De Waegemaeker.

Han poängterar att han ändå ser fredsavtalet som ett stort steg framåt.

– Men jag tror att det kommer dröja minst 20 år till innan det verkligen är fred i landet, säger Jan De Waegemaeker.

När Farc nu lägger ner sina vapen återvänder ett stort antal barn som antingen kidnappats eller på olika sätt lockats, ibland med hjälp av löften om skor och märkeskläder, för att slåss eller utföra andra uppgifter för Farc. War Child har startat ett projekt för att rehabilitera de före detta barnsoldaterna.

– Det svåraste men också viktigaste är att få samhällena de kommer från att acceptera barnen som varit hos Farc. De ses som före detta soldater som är hjärntvättade och bortom all räddning, säger Jan De Waegemaeker.

War Child arbetar också med barn som påverkats av konflikten på andra sätt än att ha levt med en gerillagrupp. Jan De Waegemaeker pekar på att eftersom konflikten pågått så länge är det vanligt med familjer där flera generationer växt upp och levt i en värld där våld och krig är normalt.

– Om både du som barn påverkas direkt av kriget, och din mamma och pappa växt upp i kriget och kanske till och med dina far- och morföräldrar, då kommer dina normer och acceptans för krig vara helt annorlunda. En nioårig flicka frågade en av våra medarbetare om det finns länder där man inte blir slagen och våldtagen, säger Jan De Waegemaeker.

Ändå tar det oftast bara några månader eller något år innan ett våldsamt oroligt barn blir betydligt lugnare och tryggare.

– Vi arbetar metodiskt med att först lära barnen om sina egna känslor, sedan om deras relation med andra och så vidare. Barns återhämtningsförmåga är häpnadsväckande, säger Jan De Waegemaeker.

Barnen som fötts i skuggan av konflikten har i många fall gått miste om en ordentlig utbildning. Att lära barnen att behärska språket och matematik är en annan viktig del av återhämtningen.

War Child släppte nyligen en rapport om barn och unga som levt under extremistgruppen Islamiska statens, IS, styre i Mosul och Ninewa i Irak, som visade att hundratusentals barn har trauman efter att till exempel ha bevittnat avrättningar, fängslats och använts som mänskliga sköldar. Barn som tvingats leva under IS diskrimineras ofta av omgivningen efteråt.

Enligt Jan De Waegemaeker gäller samma principer för att hjälpa barn som levt under IS-styre som barn i Colombia.

– Fortsätt tro på barnen, tro på att de kan förändras. Med lite kärlek och metodik kan man åstadkomma stora förändringar. Det som hänt är inte de här barnens fel och de är inte fördömda, Jan De Waegemaeker

Jan De Waegemaeker pekar på att det finns stora skillnader mellan konflikten i Colombia och IS. Barnen i Irak och Syrien har ofta sett våldet komma väldigt fort medan barnen i Colombia fötts in i en våldsam värld. Dessutom spelar religion en helt annan roll i IS-områdena.

– Men i slutändan är krig alltid krig, och det finns inget värre än att växa upp i krig, säger Jan De Waegemaeker.