Men i våra nordliga trakter förblir rosévinet en vår- och sommardryck. Ändå är det ett vin som klarar så mycket. Från het kryddning, till fisk, fågel, vegetariska grytor och inte minst julmaten med all sin sötma och syra.

Rosévin går att avnjuta under alla årstider, det är inte förbjudet. Har du kvar en flaska från vårinköpen så kan jag lova att den klarar sig till jul, och kanske hela vägen fram till påska. Ett glas rosé kan vara precis det som behövs en mörk och ruggig kväll i november. Ett sätt att förlänga sommaren på. Ett litet rop efter våren.

Samma visa gäller glöggen. Vår svenska folkdryck under jul. Punkt slut. Inte kan man väl sippa på den under andra månader? Mina föräldrar gjorde det i alla fall, under ett midsommarfirande för flera år sedan. En midsommar med samma väder som en del jular. Dagen var blöt och termometern visade elva plusgrader. Istället för en sval aperitif bjöds gästerna på varm glögg. Tilltugg? Julskinka som raskt tinades upp från frysen. Gissa om det även tinade upp de frusna gästerna.

Det är även helt okej att korka upp en krispig riesling mitt i snön. Varför invänta den första sparrisen om man är sugen på något friskt och svalt till vinterns skaldjur? Alla månader med bokstaven ”r” anses vara de främsta för havets frestelser.

I takt med en större efterfrågan på vitt vin av hög kvalitet ökar också vinvalen. Vi har dessutom ändrat våra matvaror. Det röda köttet byts ut mot ljusare kött, fisk, vegetariska eller veganska alternativ. Rött vin till kött är inte lika självklart längre. Den gamla floskeln kan ta en paus, en lång en. Precis som den med vitt vin till fisk.

Jag är för att vi ska äta mer lokalt, närproducerat och framför allt i säsong. Det är helt i tiden. Men vinet finns där året om. Det står på hyllan och klarar så många fler smakkombinationer och säsonger än vi tror. Så vad sägs om ett glas Tavel till årets julbord? Det lackar inte riktigt mot jul ännu, men jag har redan lagt min rosé på kylning. Glöggen? Den sparar jag till midsommar.

