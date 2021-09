Kina backar, världen hurrar. 200 miljoner flyktingar inom tre decennier och klimatforskare skriker i kör: ”Vad var det vi sa?”

Kina som är världens största utsläppare av växthusgaser (följt av USA och EU) förklarade i veckan att de ska sluta med att finansiera och bygga kolkraft utanför det egna landet. Enligt Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) har Kina hittills stått för över hälften av finansieringen av ny kolkraft utomlands, särskilt gällande nyetablering i utvecklingsländer.

Om nu president Xi Jinpings uttalande blir verklighet så är det ett löfte som verkligen kan göra skillnad globalt i kampen om att hålla ökande temperaturer inom Parisavtalets gränser.

Joe Bidens administration, främst företrädd av klimatambassadör John Kerry, har uppvaktat Kina i syfte att minska kolanvändningen och även Alok Sharma, som kommer att leda klimatmötet i Glasgow, har besökt Kina i samma ärende.

Men sannolikt handlar alltsammans ändå om en sak i slutänden: pengar. Det pågår en förskjutning från fossilt till förnybart, men då ska det bli kännbart att göra fel.

Också för världens största utsläppsländer.

Global methane pledge

EU och USA har lagt fram ett förslag – ”Global methane pledge” – om att kraftigt minska utsläppen av metan fram till år 2030. Metan är den växthusgas som står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen, efter koldioxid.

Genom att minska utsläppen med minst 30 procent från fjolårets nivåer fram till år 2030, så kan den globala uppvärmningen minska med 0,2 grader till år 2050, skriver Aktuell Hållbarhet.

Flyktingar utan rätt till asyl

Nya flyktingströmmar är att vänta enligt Världsbanken som i en ny rapport visar att drygt 200 miljoner flyktingar är att vänta inom tre decennier. Orsakerna till flykten i klimatets spår är vattenbrist, minskade skördar och stigande vattennivåer.

Att ha drabbats av klimatförändringar är inte i nuläget ett giltigt skäl för att få asyl, ändå kommer det konstant nya siffror och nya estimat på vad som kommer att ske i klimatförändringarnas spår.

Och vad kan man då göra åt det?

Samma saker återkommer – kraftiskt minskade utsläpp för att inte överskrida 2-gradersmålet.

We are not f***ing with you!

Tunga forskare försöker nu med humor att nå fram till dem som ännu inte skriver under på klimatkrisens orsak och verkan. För fem år sedan var de med i talkshowen Jimmy Kimmel Live! på amerikanska ABC – och förklarade hur det låg till med växthusgaserna och skenande temperaturer.

Men kurvorna pekar fortsatt åt fel håll och det får klimatforskarna att vråla i kör: ”We told you so!”.

Men innan vi alla är ”totally f***ed” så finns en del att göra eftersom det ”there is no planet b”. Om man lyssnar till forskarna alltså, och bortser från de pålagda skratten...