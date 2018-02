Denna understreckare publicerades ursprungligen den 27 mars 1996 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Som få lyckades den polske filmregissören Krzysztof Kieslowski, som avled nyligen, ge kött åt abstrakta principer. Han frågade ut de välbekanta orden om deras möjliga innebörder, men ambivalensen i de svar han gav gör det omöjligt att tolka filmerna som entydiga moraliska parabler.

Krzysztof Kieslowski under en filminspelning. Foto: AOP

Två bröder förlorar sin far, som de inte träffat på länge och inte heller på länge brytt sig om. Själva är de varandras absoluta motpoler: en ängslig ämbetsmannatyp, toffelhjälte i hemmet, och en hårdrockare i ett band med det talande namnet City Death. Faderns enda kvarlåtenskap är en frimärkssamling, åt vilken han vigt sitt liv och alla sina tillgångar. Men bröderna är påfallande likgiltiga för sitt farsarv – tills ägandets besatthet lika plötsligt som våldsamt griper dem båda. De styrs av penningbegär men framför allt av begäret efter fullständighet, av viljan att fullfölja det som fadern lämnat ofullbordat. I detta finns en psykologisk dimension; frimärkena kan ses som substitut för kärleken till fadern. Likaså kan man ana ett visst mått av fatalism: sådan far, sådan son. Men framför allt är konflikten moralisk: de förgängliga tingen får träda i själva livets ställe.

Denna tionde episod i den nyligen avlidne Krzysztof Kieslowskis "Dekalogen" kan fungera som en ingång till hela hans filmiska verk. Som få regissörer lyckades Kieslowski i sina filmer ge kött åt abstrakta principer. Liksom "Dekalogen" inte är någon enkel iscensättning av de tio budorden utgör inte heller "Trikolorensviten" någon illustration till den franska revolutionens slitna paroller. Kieslowski underströk vid upprepade tillfällen sin position som agnostiker och pessimist, som outsider i förhållande till varje trosföreställning. Tillsammans med manusförfattaren Krzysztof Piesiewicz frågar han i sina berättelser snarare ut de välbekanta orden om deras möjliga innebörder. Filmerna riktar blicken bakåt, mot traditionen, för att undersöka dess bärkraft idag.

Bogusław Linda i "Ödets nyck". Foto: AOP

I "Dekalogen" sker det ofta genom att två olika handlingssätt ställs mot varandra i en moralisk konflikt, mer eller mindre löst associerad till det aktuella budordets tema, utan att något av de båda alternativen ges egentligt företräde. Denna ambivalens gör det omöjligt att tolka filmerna som entydiga moraliska parabler. I en episod i det åttonde avsnittet låter huvudpersonen, filosofiprofessorn Zofia, sina studenter formulera verkliga eller fiktiva exempel som sedan görs till föremål för analys. En flicka reser sig och börjar berätta om en cancersjuk man vars hustru väntar barn med en annan, och om hustruns försök att pressa läkaren på besked om mannens chanser att överleva. Hennes avsikt är att fatta beslut om en eventuell abort: endast om mannen skulle dö vore hon villig att föda barnet. Zofias kommentar är oväntad: "Men vi vet ju hur det gick. Warszawa är litet." Samtidigt undviker Zofia på så vis att välja sida, vilket onekligen är en träffande parallell till Kieslowskis egen metod. Endast tiden kan döma.

VISSA STÄLLNINGSTAGANDEN ÄR dock tydliga, däribland den påtagliga motviljan mot vedergällningsprincipen – öga för öga, tand för tand – som får sitt mest pregnanta uttryck i den femte episoden i "Dekalogen" (eller, i den tidigare långfilmsversionen, "En liten film om konsten att döda"). Denna berättelse – om mordet på en taxichaufför och det dödsstraff som blir förövarens lott – är präglad av en nästan olidligt saklig realism, som får skeendet att framstå i hela sin obönhörliga absurditet. Till skillnad från Dostojevskij eller Robert Bresson, som flera uttolkare dragit paralleller till, tycks det inte finnas någon nåd hos Kieslowski. Människan är offer för ett öde som är så mycket grymmare som det är fullständigt obevekligt, bestämt av en tingens inneboende logik.

Miroslaw Baka och Barbara Dziekan i "En liten film om konsten att döda", långfilmsversionen av "Dekalogen", del 5. Foto: AOP

Samma princip återkommer också i "Den vita filmen", som under rubriken jämlikhet i själva verket förrädiskt iscensätter jämlikhetstankens totala kollaps: en skilsmässa där kvinnan hämnas på mannen, som sätter igång ett djävulskt maskineri för att i sin tur söka hämnd, vilket emellertid till sist lika mycket drabbar honom själv... Jämlikheten tycks här inte kunna fungera annat än negativt, inte innebära någonting annat än just lika för lika; en princip som obönhörligen leder till att ondskan eskalerar. Den som vill återgälda ont med ont gör det som regel med råge.

Men inte bara jämlikheten, utan också friheten är omöjlig i Kieslowskis värld. Inte nog med att det i "Den blå filmen" från början rör sig om en negativ frihet, som huvudpersonen Julie påtvingas genom förlusten av man och dotter i en trafikolycka. Det oberoende som andra söker är för henne ett nödvändigt ont. Hon kastas ut i en fullständig tomhet som hon tvingas om inte fylla ut så åtminstone uthärda. Hennes val blir radikalt. Hon gör ett försök att lämna sitt föregående liv helt och hållet bakom sig, genom att göra sig av med sina ägodelar och klippa av alla band. Men i likhet med var och en som ger sig in i ett sådant vågspel upptäcker hon att det förflutnas demoner återvänder och hinner upp henne.

Irene Jacob i "Veronikas dubelliv". Foto: AOP

Musiken, hos Kieslowski genomgående signerad Zbigniew Preisner, är en bärande kraft här liksom i "Veronikas dubbelliv". Ett magnifikt exempel är den scen i "Den blå filmen" där Julie hämtat partituret till en oavslutad komposition som hennes man arbetat med. Hon pekar på och kommenterar ett bestämt parti i notskriften, och plötsligt materialiseras den musik hon hör för sitt inre öra, så att den uppfyller hela filmrummet. Den ligger kvar en stund, medan hon går ut ur huset. Utanför får hon sedan syn på en sopbil, där hon kastar partituret. Vi ser hur papperet mals sönder – samtidigt som musiken skär ihop på ljudspåret och liksom krossas av sopbilens metalliska käftar. I slutet av filmen återuppstår sedan samma musik efter ett tålmodigt räddningsarbete. Här används filmmediets unika förmåga att välja mellan skilda versioner och varianter i ett sammansatt ljudmontage. Julie prövar sig fram på måfå: "Med trumpeter? Utan trumpeter?", och varje hugskott förverkligas strax på ljudspåret. Genom musiken flätas yttre och inre samman.

Det är uppenbart att Kieslowskis syfte var allmängiltigt – att säga något om människans villkor – snarare än partikulärt – att berätta någons historia. Samtidigt var det en vansklig ekvilibristik han gav sig in på. Styrkan i hans berättande ligger främst i förmågan att gestalta det individuella. De blå kristallerna till exempel, det enda föremål Julie behåller, blir ett slags saknadens men också överlevnadens emblem: bilden för att något hos henne fortsätter att leva och utvecklas. Här lyckas han kondensera, fånga det för alla giltiga i det enskilda ödet. När däremot människors förhållningssätt illustreras genom visuella metaforer blir det värre: kvinnan som förnekar livet sliter bladen av sin krukväxt; getingen som räddar sig ur saftglaset visar vändpunkten i hennes mans segslitna kamp för överlevnad. Det går inte att frigöra sig från intrycket att Kieslowski ibland snubblar och faller i denna hisnande balansakt mellan abstraktion och inkarnation. Falska toner smyger sig in just där sopranen tycks som mest klockren. Bildlösningarna blir stundtals alltför konstruerade, effektsökande. Kitsch!

Juliette Binoche i "Frihet – Den blå filmen". Foto: AOP

GÅNG PÅ GÅNG ÅTERVÄNDER filmerna också till frågan om kommunikationen och bristen på kommunikation i vår moderna kultur. Misstron mot tekniken är stark. I det första avsnittet i "Dekalogen" möter vi en förnuftstroende vetenskapsman som gjort datorn till sin gud, som ägnar sig åt att beräkna allt som beräknas kan, och som inviger sin lille son i teknikens hemligheter. Sonen börjar emellertid ifrågasätta faderns världsbild och ställa besvärande frågor om livets och dödens mening. Och faderns värld rämnar den dag då kalkylerna spricker: han har beräknat isens bärighet för att släppa ut sonen på skridskor, men tvärtemot alla rimliga överväganden håller den inte. Sonen drunknar. Detta förebådas genom olika sprickor i rationaliteten – datorn slår på sig själv ett par gånger och bläcket rinner av oförklarlig anledning ut på faderns skrivbord, som om en högre makt försökte göra sig hörd och varna honom.

Dessvärre förblir han blind, mitt i all sin tekniska kunskap.

Avlyssning på teknisk väg förekommer i "Dekalogen" såväl som i "Den röda filmen". Likaså smygtittande, antingen via kikare, som i den sjätte episoden i "Dekalogen" (eller långfilmsvarianten "En liten film om kärlek") där en ung pojke spionerar på en grannkvinna, eller också direkt i samma rum. Mannen i den nionde episoden har fått vetskap om hustruns älskare och iakttar dem från ett gömställe i garderoben. Men det hela har initierats genom telefonavlyssning: det är alltså direkt förbundet med teknikens avarter. I synnerhet är det telefonförbindelserna som visar sig vara problematiska i dessa filmer. Om man alls når varandra – vilket redan det är nog så besvärligt – är riskerna för missförstånd eller missbruk legio. Hos Kieslowski tycks ingen riktig kontakt kunna bygga på teknikens uppfinningar. Det är egentligen en paradoxal slutsats för den som arbetar med film – kameraögats blick är ju, om någon, tekniskt förmedlad. I alla händelser framstår civilisationen på detta sätt som oändligt skör, lika bräcklig som den blå filmens kristaller. Bakom de prydliga fasaderna lurar perversionen, barbariet. Under den välordnade ytan hotar kaos.

Julie Delpy och Zbigniew Zamachowski i "Den vita filmen". Foto: AOP

Allt hopp är emellertid inte ute för att tekniken brister. Om Kieslowskis filmer gör anspråk på att förmedla en sanning så är det detta: osynliga band förenar oss alla, och vi har alltid ett etiskt val att göra i förhållande till den andre, en möjlighet till kärlek och solidaritet, eller tvärtom till förakt och avvisande. Detta moraliska ansvar återkommer i alla hans filmer. Och liksom hos filosofen Emmanuel Lévinas sker mötet med och erkännandet av den Andre i och genom ansiktet. En av Kieslowskis tidiga filmer bar just titeln "Det nakna ansiktet", och även de senare filmerna är – kanske mer än något annat – läsningar av ansikten. Det är de som dröjer sig kvar i minnet: lidandesmärkta, trötta, med cynismen spelande i mungipan; någon sällsynt gång öppna. Irène Jacobs sorgsna ansikte i "Veronikas dubbelliv" eller i "Den röda filmen" präglar sig fast på näthinnan. Ansiktet är hos Kieslowski den punkt där estetik och etik blir till ett. Verkliga möten mellan människor framstår som den enda möjliga förlösningen. Men de är ack så sällsynta.

SLUMPEN, ELLER SNARARE ÖDET, spelar genomgående en huvudroll i filmerna. "Den röda filmen" hör till de tydligaste exemplen: den handlar om möten som missats och om tillfälligheter som sammanför och åtskiljer människor. Men vi känner igen intresset för tillfälligheternas spel från tidigare filmer – såväl i "Dekalogen" som i "Veronikas dubbelliv" är dessa ödets nycker en viktig dramaturgisk faktor. Samtidigt kunde ingen ligga längre än Kieslowski från filmkonstens store mästare på slumpens område, Éric Rohmer. Parallellen till och kontrasten mot denne förstärks i "Den röda filmen" genom valet av Jean-Louis Trintignant till en huvudroll; denne gjorde i slutet på sextiotalet en av sina viktigaste tidiga roller i Rohmers film "Min natt med Maud". Rohmer har just gjort det tillfälliga mötet, eller icke-mötet, till en konst i sig.

Oförutsägbarheten är stor, liksom i verkligheten. Där finns alltid en nåd – men den kan aldrig fixeras. Ett passerat tillfälle kan leda till att en möjlighet går ohjälpligt förlorad, för all framtid. Hos Kieslowski däremot har varje sådan slump en bestämd avsikt. Två viktiga personer inom fiktionen går inte förbi varandra om det inte är så att tiden ännu inte är mogen för deras möte. Predestinationstanken har hos Kieslowski fått ett av sina starkaste uttryck någonsin i filmmediet.

Filmerna manar fram en värld av märklig förtätning, full av hemliga korrespondenser och dolda samband. Personerna går emellanåt vilse i varandras filmer, slumpvis eller genomtänkt. Bland dessa dunkla förebud och tecken är det omöjligt att orientera sig. Är den stumme betraktaren i "Dekalogen" – som återkommer i olika skepnader i samband med nyckelscenerna inom alla dess episoder – i själva verket en budbärare som besitter nyckeln till skeendets hemligheter? Eller är han som vi, bara en maktlös iakttagare?

Irene Jacob i "Den röda filmen". Foto: AOP

Den unge mannen i "Den röda filmen" råkar tappa sina böcker på gatan. På den sida som tillfälligtvis slås upp i en av böckerna – en lärobok i juridik – fångar någonting hans uppmärksamhet. Senare, vid hans domarexamen, anar vi genom flickvännens ord att han fått en fråga just på detta. Ännu litet senare får vi veta att Trintignants nu pensionerade domare varit med om exakt samma sak i sin ungdom. Inte nog med det: den gamle domarens beskrivning av hur hans älskade svikit honom överensstämmer nästan till punkt och pricka med det svek som den unge mannen utsatts för och som filmåskådaren får ta del av. Är det så att dessa serier av överensstämmelser gör filmens båda domare – den gamle och den unge – till något slags dubbelgångare, i stil med de båda Veronikorna, om än i detta fall med avsevärd åldersskillnad? Eller är det helt enkelt så att den spionerande domaren, med sin kusliga förmåga att genomskåda människor och skeenden, snappat upp den andres historia och valt att göra den till sin egen, att han bara fortsätter att hämta näring till sin egen förtorkade tillvaro ur andras liv? Vem vet? Fiktionen tiger. Frågan förblir öppen.

Astrid Söderbergh Widding är universitetslektor i filmvetenskap vid Stockholms universitet.

