Varstans i landet har det under helgen pågått demonstrationer för klimatet, med uppmaningar om att gå från ord till handling. En för all del hedervärd anmodan, även om den skojfriskt lagda kanske skulle se viss ironi i att ha en sådan skylt just framför en strejk eller die-in (protest som går ut på att deltagarna spelar döda).

Någonting måste göras. Bekymret uppstår när detta någonting inte alls är så självklart att svaret passar att skrivas på ett plakat eller göras till slagord i en marsch.