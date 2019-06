Ett tjugotal maskerade personer bröt sig in på gården. Det var augusti och skulle snart bli höst, men de svartklädda hade varit där förr. Sedan minkarna flyttat in i det stall som en gång hade byggts för köttproduktion hade familjen Indebetous tvingats vänja sig med hot från militanta djurrättsaktivister. En natt hade två yxor kastats in genom fönstret. ”Första varningen”, stod det på skaftet. En annan släkting hade också fått en yxa, i sällskap av en molotovcocktail. En odetonerad bomb hade också påträffats i trapphuset hos familjens revisor.

Efter den här sensommardagen kommer inget att bli sig likt. Bara en månad efter inbrottet kommer ägaren Knut Indebetou lägga ner minkfarmen. Djuren säljas och slaktas. Dels av ekonomiska skäl, priset på världsmarknaden har fallit och konkurrensen är hård från Kina och Polen. Dels för att familjen inte orkar mer.