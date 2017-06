Theresa May har tappat stora delar av sitt övertag i opinionen. Foto: Steve Parsons / TT

De konservativas övertag krymper inför det brittiska valet den 8 juni. Elaka kommentatorer kopplar samman utvecklingen med premiärminister Theresa Mays sätt att uttrycka sig. Som en robot, anser de. Det har gått så långt att premiärministerns förkärlek för tomma fraser har blivit en tidningsnyhet.

Nättidningen Buzzfeed har tagit några frågor som May svarat på senaste tiden och ställt dem till en chatbot, ett slags digital robot som kan föra enklare konversationer. Läsaren får gissa vilka svar som har formulerats av roboten och vilka som formulerats av premiärministern. Det ska i rättvisans namn påpekas att svaren inte är särskilt svåra att särskilja. Roboten ger svar som är mer resonerande, och den har ett mer varierat språk.

Oavsett om det är premiärministerns brist på konkreta budskap eller om det är andra faktorer som spökar kan Torys triumftåg vara på väg att spåra ur. När Theresa May i april meddelade att ett val skulle hållas med kort varsel hade hon en ledning på närmare 20 procent över Labour-partiet, som genomlidit interna konflikter mellan parlamentsgruppen och den vänsterextrema partiledaren Jeremy Corbyn.

Att besegra dagens Labour-parti borde vara en enkel match. Corbyn motsätter sig besparingar för att balansera budgeten och vill att ekonomin ska stimuleras genom att Bank of England trycker mer pengar. Han tror sig kunna dra in stora summor genom att höja skatten för de rika. Tidigare har han uttalat sig positiv till att nationalisera banker och till att införa ett lönetak för företagsledare. Förvånande nog har Labour under de senaste veckorna ändå lyckats lyfta opinionssiffrorna från de tidigare bottennivåerna.

Enligt en mätning från mätinstitutet YouGov har gapet mellan Tories och Labour minskat till tre procentenheter. De flesta analytiker är överens om att Theresa May kommer att bli omvald, och kanske lyckas hon trots allt att utöka sin majoritet. Skulle hon tappa hela den ledning som hon gick in i valrörelsen med vore det en historisk bedrift.