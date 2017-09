Kom det något gott av britternas kolonisering av Indien? Nej, bortsett från det engelska språket, tedrickande och cricket var det brittiska styret en hänsynslös och destruktiv epok, menar den respekterade indiske politikern Shashi Tharoor i en ny bok, där han punkterar seglivade myter om imperiets goda sidor.

Besökare vid minnestavla över massakern i Amritsar 1919, då hundratals fredliga demonstranter sköts ner av brittiska soldater. Foto: IBL

I ett uttalande häromåret sade Labourledaren Jeremy Corbyn att alla brittiska skolbarn borde få lära sig mer om det lidande och de negativa konsekvenser som hade orsakats av den brittiska imperialismen. Uttalandet kom inte långt efter en gallup som visade att tre av fem britter i huvudsak såg imperiet som något att vara stolt över medan bara en av fem ansåg att det fanns skäl att skämmas. Halvparten trodde att de koloniserade länderna hade fått det långsiktigt bättre tack vare imperiet; bara 15 procent ansåg att det påverkat ­deras utveckling negativt. Färre än hälften, 45 procent, svarade nej på frågan om Storbritannien fortfarande borde ha ett imperium samtidigt som 52 procent av britterna paradoxalt nog röstade för brexit.

Motbilder saknas dock inte, vare sig i Storbritannien ­eller i de forna kolonierna. Corbyns förslag finner stöd hos Shashi Tharoor, välkänd och respekterad indisk politiker. Tharoor har haft en lång chefskarriär inom FN och förlorade 2006 knappt mot Ban Ki-moon i omröstningen om generalsekreterarposten. Han är ledamot av det indiska parlamentet och har tjänat landet som både utrikes- och utbildningsminister.

Vid sidan av politiken har Tharoor författat ett femtontal böcker. Den senaste, ”Inglorious empire: What the ­British did to India” (ungefär ”Skändligt imperium: vad britterna gjorde mot Indien”), har sålt stort och väckt mycket debatt i Storbritannien sedan den kom ut förra året. (En första upplaga hette ”An era of darkness”.) Det är en stolt och skoningslös uppgörelse med all imperie­romantik. Tharoor uttrycker ingen aversion mot britterna, men han vill rätta till våra historiska glasögon. Han är uppriktigt förvånad över att den rosiga bilden av imperiet fortfarande är så allmänt spridd. Britternas heroiska kamp mot Hitler har fått oss att glömma att de en gång ledde ett kolonialvälde som minst av allt styrdes av frihetliga principer och som var avskytt i stora delar av världen.

Termen liberal imperialism har ibland applicerats på det brittiska kolonialväldet. Medan kolonialstater som Spanien, Portugal och Belgien regerade med våld och tvång, så går argumentet, agerade det brittiska styret ­enligt rättsstatliga principer och med befolkningens bästa för ögonen. Tharoor förnekar inte att det fanns en skillnad i graden av tillämpat våld, men kolonialismens grundläggande beskaffenhet var överallt densamma: de underkuvade folken trälade för herrefolkets välfärd. Om de brittiska institutionerna efterlämnat något gott till ­indierna så har det varit en sekundär konsekvens. Deras primära syfte var att skapa lugn och ordning så att den brittiska rovdriften kunde fortsätta ostört.

För en rovdrift var det, understryker Tharoor med ­åtskilliga exempel. År 1700 stod den indiska subkonti­nenten för 23 procent av världsekonomin, lika mycket som hela Europa. När landet blev självständigt 1947 var an­delen endast 3 procent. Landets manufakturnäringar hade avvecklats och Indiens ekonomi inriktats mot ­produktion av råvaror, som förädlades av den brittiska industrin och såldes åter till ursprungslandet mång­dubbelt dyrare.

Det har ofta invänts att Indiens gammalmodiga näringsliv förlorade när världsekonomin moderniserades, men Tharoor underkänner detta resonemang. De europeiska länder som likt Belgien och Sverige industrialiserades i andra och tredje vågen släpade länge efter, men kontrollerade själva sina ekonomier. De förädlade successivt näringarna och kunde ställa om sina ekonomier i snabbare takt än som skett i första vågen. Detsamma gällde Japan, som aldrig koloniserades och som kunde kopiera det bästa av europeisk teknik och investera i egen utveckling. Britterna skördade däremot i Indien, men sådde i Storbritannien.

Åren 1900–1947 låg inkomstutvecklingen per capita stilla i Indien medan 8 procent av landets BNP årligen skeppades till Storbritannien. Indierna betalade för sin egen underkastelse, sammanfattar Tharoor. Subkontinenten var Storbritanniens största exportmarknad och gav sysselsättning åt mängder av brittiska tjänstemän, vars löner helt och hållet betalades med lokala medel. Fortfarande 1930 innehade britterna 96 procent av de ­ledande tjänsterna i statsförvaltningen fastän de bara utgjorde 0,05 procent av befolkningen. Hälften av Indiens skatteintäkter förbrukades utanför landets gränser, inte minst genom de indiska trupper som bidrog till att upprätthålla kolonialväldet i andra delar av världen.

Agrarnäringarna inriktades mot brittiska behov och de mest förödande följderna av utsugningen var de återkommande stora svältkatastroferna. Bara under 1900-talet fram till 1947 beräknas uppemot 35 miljoner människor ha dött i hungersnöd, enligt Tharoor. (De försiktigaste uppskattningarna stannar vid 12 miljoner, redan det ett förfärande antal.) Åtminstone elva större svältkatastrofer har drabbat Indien sedan 1770-talet, men ingen efter självständigheten, framhåller han.

Den mest famösa svälten ägde rum i Bengalen 1943–44. De uppskattade dödstalen varierar, men Tharoor redovisar den hög­re summan: 4 miljoner. I alla händelser kastar katastrofen en mörk skugga över nationalhjälten Winston Churchill, som var kallsinnig inför de indiska undersåtarnas lidande. Även under brinnande krig hade kolonialmakten resurser att lindra indiernas nöd, men britterna hade alltid satt malthusiansk doktrin och frihandel framför andra ­överväganden. (Detta präglade även inställningen till 1800-talets svältkatastrofer på Irland.) Under hungersnöden fortsatte spannmålsexporten till Europa från både Indien och Australien. Den behövdes inte för omedelbar konsumtion, utan bunkrades inför en eventuell landstigning på Balkan. Enligt statssekreteraren för Indien Leo Amery ska Churchill ha utbrustit: ”Jag avskyr indier. Det är ett vidrigt folk med en vidrig religion. Svälten har de själva orsakat genom att föröka sig som kaniner.” Det kan i sammanhanget påminnas om Indiens militära upp­offringar under kriget. Omkring 87 000 indiska soldater dödades i strid, vilket var 15 procent av samväldets samlade förluster och det numerärt största antalet stupade vid sidan av Storbritanniens 383 000.

Tharoor ger inte mycket för britternas liberalism. ­Medan denna ideologi växte sig stark i Europa ignorerades många av dess grundläggande principer i Indien. Den sammanlevnad och det samarbete som präglat relationerna mellan indier och de ännu relativt svaga britterna fram till slutet av 1700-talet, förbyttes under 1800-talet till alltmer apartheidlika förhållanden. Likhet inför lagen är en av liberalismens hörnstenar, och den brittiska rättskipningen var ett otvetydigt gott, medger Tharoor. I allt utom tillämpningen. I Calcutta var de straff som utdömdes av domstolarna uppemot tio gånger längre för indier jämfört med britter som begått samma brott. Indier åtalades mycket oftare för våld mot britter fastän det motsatta statistiskt var långt mer förekommande. Om en brittisk gärningsman orsakat en indiers död omvandlades åtalet regelmässigt från mord till dråp. I endast tre sådana fall utfärdades dödsdomar mot brittiska gärningsmän under kolonialtiden, medan avrättade indier kunde räknas

i tusental.

Yttrandefriheten var en annan liberal princip som villkorades för de indiska undersåtarna, något som nyligen också beskrivits av den amerikanske historikern Robert Darnton. Religiösa olikheter underblåstes för att försvåra nationell samling. Kastsystemet kan förvisso inte skyllas på britterna, erkänner Tharoor, men det cementerades under deras styre eftersom de saknade förståelse för dess nyanser och enbart tänkte i binära och exklusiva termer. Det som tidigare varit flexibla sociala kategorier blev nu ärftliga klasser, vilket tjänade britternas syften.

Tharoor förnekar inte att det alltid fanns en röststark brittisk opinion som tog ställning mot den hänsynslösa exploateringen av ­Indien, men effekten var begränsad. I bästa fall fick det en tyglande verkan, men någon grundläggande förändring åstadkom den aldrig. Ett belysande exempel är Amritsarmassakern 1919, ett av de mest flagranta brittiska övergreppen. Minst 400 män, kvinnor och barn dödades och 1 000 sårades då brittiska soldater öppnade eld mot en fredlig demonstration. Påföljden för det ansvariga befälet, brigadgeneral Reginald Dyer, stannade vid en reprimand och han tilläts gå i frivillig pension. Till stöd för Dyer anordnades en nationell insamling och vid återkomsten till Storbritannien fick han ta emot en gåva på 26 000 pund, vilket motsvarar 11 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Tharoors bok är inte invändningsfri och man ska ­minnas att det är en partsinlaga. Han har en tendens att skönmåla förbrittiska förhållanden. Kvantitativa upp­gifter som hämtats från olika källor stämmer inte alltid överens. En pakistansk bedömare skulle förmodligen ge en delvis annan bild av 1900-talets utveckling. Styrkan i framställningen ligger i att den bistra förkastelsedomen levereras återhållsamt och utan bitterhet, inte sällan med ett stänk av humor. Tharoor är inte ute efter revansch ­eller ens upprättelse, och han varnar politiker i postkoloniala länder från att skylla alla sina problem på det ­förflutna. Med sin bok vill han bara tillrättalägga en skev historieskrivning och visa att kolonialism alltid är ett övergrepp oavsett vilken etikett man sätter på den. Vi kan förlåta men vi får inte glömma, säger han.

Kom det då inget gott av det brittiska väldet, enligt ­Tharoor? Jo, han nämner tre ting: det engelska språket, tedrickande och cricket. Men alla dessa tre företeelser hade indierna kunnat anamma på egen hand och med mycket mindre lidande.

Jonas Nordin Docent i historia