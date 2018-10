”Det brådskar att säkra framtidens pensioner”

"Det är allvar nu" måste ha varit en av valrörelsens mest använda fraser. Tyvärr lyste diskussionen om de långsiktiga problemen med sin frånvaro. Ett sådant är framtiden för våra pensionärer. Inför valet stoltserade alla partier med att lova sänkt skatt på pension. Gott så. Men att sänka skatten på pension med några hundralappar är långt ifrån tillräckligt. Hela pensionssystemet bygger på finansiell stabilitet och tillväxt, och just nu ser det ärligt talat ganska mörkt ut. Trots stark konjunktur är nivån på Sveriges BNP-tillväxt per capita i dag bland de sämsta i hela Europa och experter är dessutom överens om att lågkonjunkturen lurar runt hörnet. Lyckas vi inte få människor att påbörja sina yrkesliv tidigare, få in dem som står utanför arbetsmarknaden och – framför allt – få människor att förlänga sina arbetsliv, ja då kommer pensionerna bli lägre och antalet svenska fattigpensionärer öka.