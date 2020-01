Ett av 2019 års mest minnesvärda och moderna ögonblick inträffade för mindre än en månad sedan när London-jazzkvartetten Sons of Kemet uppträdde på ett utsålt Fasching.

Plötsligt, under gruppens andra set för aftonen, brast i princip hela publiken ut i spontandans. Det unika med dettla var hur det skedde under ett oändligt tubasolo, så djupt att det – likt en hundvissla – knappt hördes; det kändes bara. Lokalen förvandlades till en kollektiv kropp och liksom bara tappade det. Till ett solo av Theon Cross på bastuba, flankerad av gruppens ledare saxofonisten Shabaka Hutchings, just då brett leende under en ymnig Nicholas Daley-designad keps.