Utrikesminister Ann Lindes famösa intervju i tysk tv förra sommaren skulle handla om svensk coronastrategi. Det gjorde den delvis, men Linde lät också några grodor hoppa ur munnen. På frågan om varför dödligheten bland landets äldsta var så hög svarade Linde: ”In Sweden, many elderly care homes are privately owned. There is a lot of precarious work, there is also a lot of people working there that do not have a monthly salary, they are only there per hour.”