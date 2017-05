”Det är skillnad mellan trivsel och trängsel”

Foto: Vilhelm Stokstad/TT (arkiv 2016)

Stockholms stads förslag till ny översiktsplan gynnar i första hand exploatörer och byggindustri på bekostnad av invånarnas livsmiljö. Resultatet blir ökad segregation, minskade friytor och överhettning av bostadsmarknaden. Vi undertecknade organisationer vänder oss inte mot ökat bostadsbyggande och genomtänkt förtätning men vi vill, bland annat av ovanstående skäl, minska trycket på innerstan och istället låta storstaden växa såväl inom som utanför Stockholms stad med nya, attraktiva stadskärnor.

Lobbyorganisation Yimby – Yes in my backyard – som verkar för ökat byggande, gör ett försök att bemöta vår debattartikel.

Vi är inte emot förtätning men i motsats till Yimby anser vi att förtätning ska ske på stadsdelarnas egna villkor och med hänsyn till befintliga värden och kvalitéer. Vi menar att strävan efter ökad täthet, närhet och marknadspotential är vällovlig men inte tillräcklig. Storstädernas fortsatta utveckling behöver hanteras inom hela det geografiska stadsområde som betjänas av väl utbyggd kollektivtrafik och på ett sätt som stärker livskvalitén i enskilda stadsdelar. Forskning och praktik i Skåne har visat att flerkärniga strukturer blir mera robusta och att resandet totalt sett minskar i en flerkärnig struktur där man ”bygger stad” även i omkringliggande orter (Rapport ”Flerkärnighet i Skåne” utgiven av Regionala tillväxtnämnden Region Skåne 2011).

Vi har reagerat på Stockholms stads förslag till översiktsplan som dels betonar omvandling av Stockholm city, vilket knappast kan motiveras med behovet av många nya bostäder, dels på ett mycket svepande och odetaljerat sätt redovisar omfattande utbyggnader av främst bostäder i stora delar av ytterstaden och utan att ange några som helst ramar eller villkor för exploateringarna.

Yimby tycks dela detta onyanserade synsätt. I det följande bemöter vi deras huvudargument:

Yimby: Förtätning är viktig som klimatåtgärd.

Detta är ett förenklat påstående. Att exempelvis riva befintliga hus i stadens kärna för att bygga nya på samma plats, leder till helt onödiga och avsevärda klimatpåfrestningar. Att fortsätta att använda hus där miljöskulden sedan länge är betald betyder sparade resurser och minskad klimatbelastning. Dessutom rivs hus som bara är 30–40 år gamla för att ge plats åt ännu nyare hus, det kan väl knappast betecknas som klimatsmart? Vidare blir stockholmarnas bilresor varken kortare eller färre i den täta staden eftersom de reser till andra delar av staden och även till andra kommuner för arbete, transporter till och från stormarknader, rekreation och barnens aktiviteter.

Yimby: En tät stad sparar jordbruks- och naturmark i stadens omgivning.

Detta är inte en relevant frågeställning i Stockholms stads fall där jordbruksmark inte längre finns att tillgå och utbyggnader nästan alltid sker på mark som varit bebyggd sen tidigare och nu omvandlas och förtätas. Men tvärtemot vad Yimby påstår har förtätning lett till att stora arealer natur- och jordbruksmark i Stor-Stockholm tagits i anspråk till väldigt glest planerade handelsområden med stora asfaltsytor och utan stadsbyggnadsmässiga ambitioner.

Yimby: Förtätning skapar inte oattraktiva boendemiljöer.

Att hänvisa till höga bostadspriser och långa kötider som måttstock för boendemiljöernas attraktivitet är missvisande, orsaken till det är i första hand bostadsbristen och stadens överhettade kärna. Däremot är äldre, välplanerade områden med god arkitektur och närhet till kollektivtrafik, grönska, handel och kultur bland de mest populära områdena. Det finns en gräns för förtätning när man uppnår en balans mellan befolkningsunderlag och en effektiv och resurssnål infrastruktur där ytterligare ökning av tätheten bara leder till försämrad livskvalitet i stadsmiljön – man måste skilja på trivsel och trängsel.

Yimby: Stockholm består av enorma mängder grönyta utan egentligt värde.

De enorma mängder gröna ytor som Yimby inte ser något värde i är ofta ytor för rekreation och rymmer en stor biologisk mångfald som inte alltid värdesätts i monetära termer. Sådana grönytor har många olika kvalitéter och livsmiljöer. Gröna tak och gröna fasader kan aldrig ersätta grönområden med hög biologisk mångfald.

En översiktsplan ska innehålla riktlinjer för att säkerställa så kallade allmänna intressen och grundläggande livskvalitéer när ny bebyggelse tillkommer. Det förslag till översiktsplan som Stockholm stad presenterat saknar sådana riktlinjer. Planen prioriterar istället näringslivets och fastighetsexploatörernas intressen vilket uppenbarligen också är lobbyorganisationen Yimbys mål.

Beatrice Sundberg

ordförande Naturskyddsföreningen Stockholms län

Ronny Fors

ledamot Naturskyddsföreningen Stockholms län

Vicki Wenander

ordförande Svenska byggnadsvårdsföreningen

Kristina Berglund

vice ordförande Svenska byggnadsvårdsföreningen

Stephan Fickler

verksamhetsledare Svenska byggnadsvårdsföreningen

Monica Andersson

ordförande Samfundet S:t Erik

Susanne Ingo

vice ordförande Samfundet S:t Erik

Laila Reppen

sekreterare Samfundet S:t Erik