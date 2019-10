Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Hetta. Det är den 1 juli och Tom Lubbe vaknar upp till en delvis bränd vingård. Han blickar ut över det som för några dagar sedan var frodig mark med alla tecken på en hälsosam och god avkastning av druvan macabeu. Men inte idag. I vissa delar av vingården har var och varannan vinranka rostbruna blad och brända druvor. Vädret gjorde en nyck. Från att ha legat under 30 grader de senaste veckorna sköt termometern i höjden och landade på närmare 48 grader i skuggan på vissa platser. ”Burnt by the Sun” skriver Tom på Instagram.

Medan det vrids på teorier i korridorerna har vinproducenter världen över och under många år tampats med de direkta effekterna av ett varmare jordklot.

Att det fortfarande sitter människor runt om i världen och betvivlar klimatförändringar har vi ju fått skåda. Få sådana tvivlare står med båda fötterna i vingården. Medan det vrids på teorier i korridorerna har vinproducenter världen över och under många år tampats med de direkta effekterna av ett varmare jordklot. Brända druvor och bevattningsproblem. Angrepp på vinrankorna och översvämningar. Mot vissa vinområden har klimatförändringar slagit hårt och mot andra mindre hårt. Men de är alltid närvarande.

Det finns forskare som spår en minskning av vinregionernas totala areal, där till exempel Kalifornien i framtiden bara kommer att kunna odla kvalitativa druvor i sina kustnära vinregioner. Det finns rapporter som beskriver hur vingårdslägen kommer att behöva flyttas och ge plats åt nya, tåligare druvsorter.

Vinbönder (alla bönder!) har förmodligen på ett eller annat vis kommit nära effekten av klimatförändringar. Det blir allt svårare att hitta bördig jord och det finns de som har börjat tvivla i sin roll. Men i slutändan landar många i att kämpa för sitt goda vin och sin goda jord. Att jag tror på dem och vill stötta dem är en de främsta anledningarna till att jag skriver om vin. Jag vill inte se en värld av ännu mer ohållbart jordbruk och pudrade produkter.

Tillbaka till där vi började. Tom Lubbe är inte förvånad. Han har levt med förändringarna och idén om vart vi är på väg i hela sitt arbetsliv. Han ser att vår jord mår allt sämre. ”Men under omkring tjugo års tid har folk berättat för mig att jag är en galning som oroar mig över klimatet och valt att gå en hållbar väg”, berättar han när vi pratas vid efter sommaren. Men trots oron och frustrationen över oviljan att se verkligheten och världens kortsiktiga lösningar så väljer Tom och många andra vinbönder att kämpa och göra förjäkla gott vin mitt i allt. ”Det är så viktigt att skapa och föra vidare det vi tror på. Vi måste leva för oss och de som kommer efter oss”, säger Tom.

Vin finns på ett eller annat vis över hela världen. Det väcker åsikter, skapar dynamik, ger känslor och uttrycker jorden. Det för vidare historia och kan skapa subkulturer (naturvinsrörelsen inte minst). Jag vill att goda och seriösa vinproducenter ska få möjlighet att nå ut med hur odling som är kompatibelt med en hållbar miljö kan se ut. Det kräver att vi på ett ungefär förstår vad det kostar att producera bra vin och väljer med noggrannhet.