May pressad efter branden: ”Inte säkert hon överlever”

Grenfell Tower och May

Höghuset ägdes av kommunen och hyste låginkomsthushåll. Theresa May har lovat en utredning som ska granska dödsbranden.

Enligt en utredning som en underleverantör till bygget av höghuset Grenfell Tower gjort, köpte byggherren in ett material till fasadbeklädnaden som var två pund — drygt 22 svenska kronor — billigare per kvadratmeter än den brandsäkra varianten, rapporterar The Guardian.

Grenfell Tower är 24 våningar högt och innehöll 120 lägenheter. Byggnaden står i Norra Kensington, en stadsdel i västra London (innerstaden) och har drivits av ett privat bolag, Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), för kommunens räkning.