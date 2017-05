”Förvaren inte byggda för att vara rymningssäkra”

Personer som är förvarsplacerade bor i låsta avdelningar som består av flera slussar som är larmade, för att förhindra att intagna tar sig ut. Foto: Lars Pehrson

”Att vara förvarstagen innebär att man är frihetsberövad och att rörelsefriheten är begränsad till en låst avdelning”, skriver Migrationsverket på sin hemsida om förvaren som de ansvarar för.

Ändå har över 250 personer lyckats rymma eller blivit fritagna från landets fem förvar sedan 2010. Incidenterna har i bland varit dramatiska och våldsamma. Hur många av de intagna som återfunnits kan ingen svara på.

– Det är väl inte byggt för att det ska vara alldeles rymningssäkert om man jämför med andra typer av anläggningar där ingen rymmer. Jämför med anstalter i högsta säkerhetsklass med flera staket, elstängsel och inpasseringskontroller. Så är det ju inte på förvar, säger Torbjörn Nyberg, chef för landets förvar, Migrationsverket.

Under tre timmar är rastgården öppen för förvarstagna, resten av tiden är man inlåst på avdelningarna. Flera rymningar och fritagningar har skett från förvarens promenadgårdar. Foto: Lars Pehrson

Men det har ju skett fritagningar där det har skjutits i luften med pistolliknande föremål, har använts yxor och släggor och det förekommer hot och våld mot personal vid rymningar?

– Det händer saker med människor när man frihetsberövar dem, det finns en frustration. Det här har vi ändå jobbat mycket med, att höja säkerheten. Men även klientgruppen har förändrats, och då behöver vi anpassa oss, säger Torbjörn Nyberg.

Hur kommer en kofot in på förvaret?

– Det kan finnas olika vägar, en väg man kan misstänka är via besökare. Det kan föras in i besöksrum. Andra vägar är till exempel via inkast på promenadgård.

I grund och botten så är det klart att man aldrig ska kunna rymma.

Men ni har ju metalldetektorer?

– Ja, men det ska finnas skälig misstanke att visitera i varje enskilt fall, men aldrig för att kontrollera besökare.

Vi pratar om en kofot här, inte en skruv eller ett mynt.

– Nej, visst. Det ska man väl titta på, i de fall där det har hänt.

Det är Migrationsverkets ansvar att upprätthålla den här delen av lagen, ändå sker det så pass många rymningar. Då följer ni ju inte lagen?

– Vi ska upprätthålla frihetsberövandet, så är det. I grund och botten så är det klart att man aldrig ska kunna rymma. Men det är en proportion och avvägning hur tillslutet man väljer att göra en miljö. Vi måste försöka sänka antalet rymningar, det är alltid vår ambition.