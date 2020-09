Barnvisan ”London Bridge is falling down” är känd sedan medeltiden. Utanför det anglosaxiska språkområdet finns det liknande varianter om broar som rasar. I Sverige sjungs till samma melodi ”Västerbron har rasat ner”. Under rubriken ”Londons broar faller verkligen ner” skriver nu Mark Landler, byråchef i London för New York Times, om stadens fallfärdiga broar.

Landler skriver om Hammersmith Bridge och ser dess stora underhållsproblem som en ”metafor för alla de olika sätt på vilket landet har förändrats efter ett decennium av ekonomisk åtstramning. Många år av politiska krig över brexit och månader av nedstängningar (lockdowns) för att bekämpa pandemin; de senare har decimerat redan hårt pressade offentliga finanser”.