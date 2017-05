Depeche Mode

Första gången Depeche Mode spelade i Sverige, på Ritz vid Medborgarplatsen i mars 1982, beskrev Expressens recensent bandet som fyra fjollor från England som spelade ”plocke-plicke-pling”-musik som i bästa fall lät som ”ett antal kåta starar i slagsmål i en plåtburk”.

Många år har förflutit sedan dess och på pressbilderna inför bandets ”Global Spirit”-turné sitter Dave Gahan på en chopper och poserar som en riktig rocker, värdig den gamla rockfästningen Sverige. Även musikaliskt har bandet utformat någon slags märklig syntrock-hybrid som – 35 år efter den där plocke-plicke-pling-kvällen på Ritz – tar sig uttryck i en unik publik där medelålders män i Erasure-linnen och Motörhead-t-shirts står sida vid sida ute i Solna. Gärna med en liten skinnbyxa och boots därtill.

Och trots att bandets ständigt lika hårda kärna av fans pratar om att det fjortonde studioalbumet ”Spirit” är det ”starkaste på länge”, så är det för oss andra ett otvivelaktigt faktum att bandets artistiska zenit stod någonstans kring 80-talets slut. När de öppnar den nya turnén med den gitarriffiga och dystopiska ”Going backwards” är det måhända mullrande mäktigt, men likväl början på en lätt trögtrampad transportsräcka fram till de hits som alla väntar på.

Andy Fletcher i Depeche Mode på Friends Arena i Stockholm. Foto: Marcus Ericsson/TT

Scenshowen är förvånande sparsmakad, några videor av bandets ständige fotograf Anton Corbijn rullar i bakgrunden medan Dave Gahan dansar runt i glittrande väst och vevar med armarna. Gahans röst är lika genomborrande som vanligt, den tränger rakt genom arenarocken och doftar 80-tal, skoldisco, trimmad Zundapp och Jenka-bubblor. Depeche Mode har liksom alltid funnits där, som något av 70-talisternas svar på Rolling Stones.

Och det är också först när de återvänder till just 80-talet som konserten börjar få upp sin fart. Första gången är när Martin Gore, med sorgsna ögon på randen till tårar, sjunger en finstämd version av ”Question of lust”, sparsamt ackompanjerad av ett piano. Sedan bryts stämningen av den bedrövliga senaste singeln ”Where´s the revolution”, som trots den politiska välviljan i sin protest gentemot Trump och Brexit, endast låter som ett förvirrat U2 i fasett-solglasögon.

Andra gången är när den ännu tidigare klassikern ”Everything counts” mynnar ut i en 37 000 man stark allsång som får hela Friends att vibrera. Då är det lätt att påminnas om vad de en gång betydde för 80-talets brittiska syntpopscen. De mest metalliskt klingande syntklangerna må vara bortskrapade, men versionen är tillräckligt trogen 1983 års original för att det ska fungera.

Resten av konserten måste sedan i planeringsstadiet orsaka huvudbry inne på Depeche Modes huvudkontor, för vilka av alla otaliga hits ska de välja ut? Att jättehits som ”Policy of truth” och ”People are people” inte får plats säger en del om vilken mastodontkatalog de har att tillgå. Att de i stället gör en cover på David Bowies gamla ”Heroes” är aningen märkligt, men en fin hyllning till en fallen hjälte som förstås har betytt mycket för bandet.

En rejält utsträckt version av ”Enjoy the silence” och en finstämd ”Somebody” är några av höjdpunkterna som sedan leder fram till den dundrande finalen i ”Personal Jesus”.