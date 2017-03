”Det är först i fjärde spåret det blir bra på allvar”

3. The Moonlandingz – Interplanetary Class Classics (album)

Det bästa med mitt favoritband The Fat White Family är hur de sprider sina smutsiga tentakler i så många syltburkar av rock. Inte minst i konceptuella The Moonlandingz vars debutalbum - som när det inte låter exakt som just The Fat White Family - gör The Jesus & Mary Chains dimhöljda sorgesånger finare än bröderna Reid 2017 gör själva.