Jag tror inte på tur. Han sade det med sådant eftertryck att jag blev svarslös. Min kollega och jag var båda liberala skribenter, men han hade arbetat längre än jag. Så han visste väl vad han talade om, tänkte jag. Det handlar om talang, visst, men främst om flit, fortsatte han. Vill man så kan man.

Den konversationen har jag återkommit till många gånger. Min liberale vän var säker på att man hamnar ungefär där man förtjänar att hamna i vårt samhälle. Han är i gott sällskap. Sedan åtminstone 1980-talet har vänstern som högern förenats i omhuldandet av meritokratin som princip. Från Tony Blair och Bill Clinton till Socialdemokraterna i Sverige har vänstern sett på utbildning som ett sätt för massan att stiga. Problemet har varit olika sorters hinder, och politikens roll har varit att undanröja dessa, för att jämna ut spelplanen. ”The more you learn, the more you earn”, som Warren Buffet sa.