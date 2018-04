SPG:s designexperter, duon bakom Dusty Deco, om hur man välkomnar våren på bästa sätt.

Visst känner man en nystart när april kommit? Att hela livet är lite som en torsdag nu när man liksom har hela helgen, (läs: vår och sommar), och härligheten framför sig?

Men vi blir samtidigt lite rastlösa och stressade. Vill få fint och få klart och visst syns damm och skavanker ännu mer i skoningslös vårsol?

Vi är nyinflyttade och nykära i vårt hem och lite extra peppade på att ta med våren in. Här kommer våra bästa tips.

Kvistar, knoppar och blommiga grenar

Nu är vi trötta på påskliljor och tulpaner. (Nej INTE dom där stora, dyra, släpiga tulpanerna – de får vara kvar – men dom färgglada 10-packen som vi sett på mataffären och torgen sedan vi slapp julblommorna). Nu vill vi ha kvistar, helst med fluffiga små skott eller rosa magnolia på, som vi vill stoppa i stora vaser i keramik. Helst hämtade från någon solig marknad kring Medelhavet eller hemropade på auktion såklart. Men det finns många fina nyproducerade också.

Grenar hittar ni hos välsorterade florister som till exempel Christoffers Blommor. Våra favoritvaser kommer här:

Vaser från Tina Marie och Morten Löbner Espersen.

Vaser från Tina Marie och Broste Copenhagen.

Plötsligt är vi sociala (igen)

Äntligen vill vi bjuda hem folk. Vi orkar till och med styra upp en och annan vardagsmiddag där vi såklart vill duka vackert. Skålarna köper vi på nystartade webbutiken Mrktdays och denna skärbräda från Artilleriet står på önskelistan. Chark, osten och brödet köper vi med oss på väg hem från jobbet på nyöppnade Eataly på Biblioteksgatan.

Skålar från Mrktdays.

Skärbräda från Artilleriet.

Bröd från Eataly.

Vi vill rensa

Det är något med ljuset och de längre dagarna som gör att vi plötsligt blir vi "wabi-sabi-feng-shui-ish" och vill ta bort överflödiga dekorationer. Pälsplädarna vi kurat i under vintern åker ut. Nu vill vi ha det rensat o snyggt överallt, även i skåp och garderober.

Vi viker gärna in textilier, satsar på snygga förvaringsboxar och bygger stilleben i ett fint glasskåp, kanske detta klassiska från Svenskt Tenn. Förvaringen fyndas från Hm Home.

Förvaringskorg från Hm Home.

Skåp från Svensk Tenn och förvaringsask Hm Home.

Våga färg!

Konst! Mattor! Gardiner! Kanske en vägg? Färg funkar fint mot naturmaterial som sten, trä och cement som vi och många andra har i sitt hem.

Vi ropar hem knasiga litografier från auktionshus som helst ramas in i valnötsram till kommande tavelvägg, målar om hallen i varmt rosa och önskar oss en matchande ryamatta från Layered. Inspirationen på spretiga väggen snor vi från danska inredningsbloggaren Mor til Mernee.

Matta från Layered.

David Hockney, ”Paper Pools”

Wilhelm Wik, färglitografi

Man Ray, litografi

Hemmet ska dofta vår

Ny säsong, ny doft. Fornasetti vinner som vanligt på designfronten – i alla fall om man tycker att "more is more". Franska dofthuset Mad Et Len kör på avancerade mineralstenar som doftar intensivt och länge. En klassiker i doftljusvärlden är Diptyque och bara namnet på doften "Old Montauk Highway" ger ju gåshud och får oss att vilja sätta på repiga LP-skivor på högsta volym och äntligen inviga skinnjackan. Så den får det nog bli, hemma hos oss i alla fall.

Doftljus Fornasetti.

Franska dofthuset Mad Et Len.