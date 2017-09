Om du, som vi, tillbringar lite för mycket tid i soffan nu när sommaren har blivit höst, kanske vi får lov att dela med oss av våra mest inspirerande filmer? Vi har nämligen kommit fram till att det är okej att råka käka middag framför teven om man samtidigt får en dos av inspiration. Så, här kommer nu vår topp fem-lista.

North by Northwest

Hitchcocks filmer gör en sällan besviken om man ser till dess set design, men klassikern North by Northwest är på en helt annan nivå. Mest känt är Frank Lloyd Wrights modernistiska hus – som vi mer än gärna flyttar in i. (Kul nördfakta är att huset i verkligheten bara är en uppbyggd kuliss och att de exteriöra bilderna är målade stillbilder!)

Pedro Almodóvar

More is more-mentaliteten när den är som bäst. Designmöbler, excentriska tapeter och med ett foto som gör allt vackert och kitschigt på en och samma gång. Nu senast fastnade vi för köket i Julieta med snäckkakel och det Gio Ponti-inspirerade skrivbordet.

A single man

Regissören Tom Fords sobra elegans, Colin Firths bekymrade utseende i ett par tjocka bågar och en smått galen och helt fantastisk Julianne Moore. Allt detta mot en utsökt bakgrund av 60-talsmöbler och fantastiskt arkitektur– det är svårt att INTE bli inspirerad här. Huset, där största delen av filmen utspelar sig, har florerat i många inredningsmagasin inte minst efter filmpremiären. Det kallas The Schaffer house och ritades 1949 av John Lautner.

Wes Anderson-filmer

Slå in Wes Anderson på Google, eller ännu bättre på Pinterest, så föreslås direkt ”Wes Anderson decor” eller ”Wes Anderson style”. Här får du en uppsjö av färgglada, överdådiga men ändå eleganta inredningar och stilleben. Favoriten är nog zebratapeten som Gwyneth lutar sig mot i Royal Tenenbaums. Här hittar du tapeten

Big little lies

Vare sig du föredrar arkitektritade lyxvillor med infinity-pooler eller mer bohemiska hem finns det inspiration att hämta i HBO:s serie Big little lies. Glöm inte att ladda ner soundtracket på Spotify för en full on goosebumbs-effekt. Och ja, proppat med fenomenala, snygga skådisar och en story med många överraskande händelser.