Efter förnedringen i onsdags hemma mot Norrköping, där AIK låg under med 0-4 efter en halvtimmes spel och till slut föll med 1-4, var det många som reste frågetecken för den nya taktiken, men AIK-tränaren Rikard Norling gjorde helt rätt som justerade det som gick snett i stället för att göra helt-om.

In med Per Karlsson – som var planens gigant – i mittförsvaret, in med Ebenezer Ofori på det centrala mittfältet och låt Sebastian Larsson styra upp det mesta både framåt och bakåt.