Innan Ryssland påbörjade sin militära insats i Syrien reste tusentals från de forna Sovjetrepublikerna för att strida för IS. SvD har besökt en by i Dagestan där 40 unga män rest till det nu sju år långa inbördeskriget för att kriga med IS. Ingen har återvänt.

– Bättre för Ryssland om de dödas i Syrien och inte återvänder, säger en pappa.