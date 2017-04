En flicka bevittnar förödelsen efter terrorattacken mot Sankt Georgs-katedralen i staden Tanta där en självmordsbombare från Islamiska staten sprängde sig vid altaret och dödade 27 och skadade 78. Foto: Nariman El-Mofty / TT / NTB Scanpix

I går slog Islamiska statens mördare till igen. En självmordsbombare lyckades ta sig in i Sankt Georgs-katedralen i staden Tanta och sprängde sig vid altaret – 27 döda och 78 skadade. Två timmar senare sprängde sig en självmordsbombare vid Markuskatedralen i Alexandria – 17 döda och 48 skadade. Som vid alla kristna högtider var det familjer som fyllde kyrkorna under gårdagens Palmsöndag. På en livesändning inifrån en av kyrkorna kunde man efter dådet se fruktansvärda scener – hur föräldrar letade efter delar av sina döda barn. Deras enda ”brott” är att de är kristna.

Attackerna mot kopterna har ökat på senare tid. En självmordsbombare från IS mördade 25 kristna i St Petrus och Pauluskyrkan i Kairo i december, varav 23 var kvinnor. Under februari har islamister fördrivit hundratals kristna från Sinai med en intensiv mordkampanj. Detta är inte terror som slår till mot ett helt land – den riktar in sig mot de kristna specifikt. Vem kan de kristna vända sig till? Säkerhetsstyrkorna är antingen för svaga eller ointresserade för att hindra våldet. Omvärlden för upptagen med annat.

Det hittas alltid en ursäkt för att döda kristna i Egypten.

Kopterna är Egyptens urbefolkning – ordet kopt är helt enkelt en version av det grekiska ordet för egypter. Sedan den muslimska invasionen på 600-talet har de behandlats som andra klassens medborgare, men utgör trots det fortfarande runt 10 procent av landets invånare. Terrordåden når ibland internationell press, men det pågår ett konstant lågintensivt förtryck. Samuel Tadros, mellanösternvetare vid Hoover institution, har skrivit "Motherland lost: The egyptian and coptic quest for modernity" (Hoover Institution Press 2013). Han berättar i en intervju att 90 procent av hans vänner på Facebook frågar honom om hur de kan ta sig ut ur landet. "Alla kommer inte flytta, men alla överväger det.", säger Samuel Tadros. ”Mina föräldrar har ingen kvar som kan ta hand om dem”. Av hans egen koptiska släkt lever mer än hälften nu utanför Egypten. 1970 fanns det 2 koptiska kyrkor i USA. 2012 hade antalet växt till 202. Det säger något. Frågar du kopter i Egypten kommer många tala tyst om detta. De vill inte riskera att verka illojala. Då kan hatet och våldet blossa upp.

Det hittas alltid en ursäkt för att döda kristna i Egypten. Det är inte alltid det är islamister. Ett rykte kan räcka för att en stor lynchmobb ska samlas. En kristen man kan påstås ha förfört en muslimsk kvinna. En oförlåtlig överträdelse, enligt de flesta muslimer i Egypten. Av muslimska egypter är noll procent bekväma med om deras dotter skulle gifta sig med en kristen man (Pew research center, 2013). I oroligheterna brändes sju koptiska hem ned. Soad Thabet, en 70-årig koptisk kvinna, blev avklädd naken, misshandlad och släpad genom gatorna av en folkmassa på 300 muslimska män. I januari friades gärningsmännen trots att hon hade identifierat tre av dem. Hennes son är dock fortfarande anklagad för ett rykte att han har haft en affär med en muslimsk kvinna.

Två tusen år senare är kristendomens historia snart slut i regionen.

Tanken på att en muslimsk kvinna gifter sig med kristen man är tabu. Men koptiska kvinnor och flickor försvinner regelbundet i kidnappningar. Ibland används de i trafficking. Oftare sker tvångskonvertering ill islam och tvångsgiftermål. Vissa kvinnor är redan gifta, andra är bara tonåringar. Efter en tvångskonvertering till islam är det nästintill omöjligt att få tillbaka sin status som kristen. 86 procent av muslimska egypter anser att dödsstraff ska gälla för dem som konverterar från islam (Pew 2013). En del koptiska kvinnor ändrar därför i preventivt syfte sina namn till muslimska för att undvika våldtäkt eller kidnappning. Även kristna kvinnor känner sig ofta tvungna att skyla sig med slöja, av samma anledning.

Kan kopterna leva kvar i Egypten? Kan kristna överhuvudtaget leva kvar i Mellanöstern? Till minne av att Jesus i triumf red in på en åsna i Jerusalem firades palmsöndagen i går. Två tusen år senare är kristendomens historia snart slut i regionen.

