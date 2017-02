Trump halshugger Frihetsgudinnan i Der Spiegel

Trump framställs som en extremist på omslaget till det kända nyhetsmagasinet Der Spiegel, med Frihetsgudinnans blodiga huvud i ena handen och en stor blodig kniv i den andra. Rubriken lyder "America First" ("USA först"), presidentens slagord i valrörelsen.

Det är den kubanskfödde frilansande konstnären Edel Rodriguez, som kom till USA som flykting 1980, som ligger bakom illustrationen. Han säger till The Washington Post att teckningen är ett direkt svar på det mycket omtalade tillfälliga inreseförbud som Trump infört för flyktingar och människor från sju i huvudsak muslimska länder.

– Det är en halshuggning på demokratin, en halshuggning av en aktad symbol, säger Rodriguez till tidningen, och understryker att Frihetsgudinnan symboliserar USA:s historia av att välkomna invandrare.

– Och på sistone har halshuggningar förknippats med IS, så det är en jämförelse. Båda sidor är extremister, så jag gör bara en jämförelse mellan dem.

Den omdiskuterade presidentordern från Trump har lett till ilska och protester och fått konsekvenser för människor runt om i världen.

– Jag var nio år när jag kom hit, så jag kommer väl ihåg det och jag kommer ihåg hur små barn känner när de lämnar sitt land. Jag kommer ihåg alltihop, så det stör mig mycket att små barn inte tillåts komma till det här landet, säger Rodriguez till The Washington Post.

Tidskriften The New Yorker twittrade på fredagen ut nästa veckas omslag; en illustration av John W Tomac där statyns flamma har slocknat, med rök som stiger upp i den svarta natten. Illustrationen har namnet “Liberty's flameout” (Friheten slocknar).

Interesting to contrast the timidity of the New Yorker with Der Spiegel’s cover https://t.co/pz3pKytiQC