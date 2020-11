Depps fans vill att exfrun Heard petas

En namninsamling av Johnny Depps fans har i skrivande stund över 1,4 miljoner underskrifter. Fansen vill att hans exfru Amber Heard ska få sparken från sin roll i filmen "Aqua man 2". Anledningen är att de anser att Amber Heard misshandlat Johnny Depp, inte tvärtom.

Nyligen förlorade Johnny Depp mot tidningen The Sun i brittisk domstol, därmed valde även filmbolaget Warner Bros att lösa honom från kontraktet på nästa "Fantastiskta vidunder"-film. "Pirates of the Caribbean"-skådespelaren stämde News Group Newspapers, där The Sun ingår, för anklagelser om att han var våldsam mot Amber Heard under deras två år långa äktenskap.