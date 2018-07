En man som arbetat med filmen "City of lies", med premiär senare i höst och där skådespelaren Johnny Depp har en tung roll som polis, har nu stämt stjärnan för att ha slagit honom i bröstet. Depp ska ha blivit förbannad på mannen då han velat avbryta inspelningen för kvällen eftersom tillståndet löpte ut, enligt den stämning som lämnats in i en amerikansk domstol, skriver The Guardian.