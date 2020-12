Depp återvänder inte till "Pirates"-filmerna

Att Johnny Depp skulle förekomma i Disneys fortsättning på "Pirates of the caribbean"-filmerna var inte officiellt, men enligt The Hollywood Reporter skulle han ha återvänt till rollen som Jack Sparrow som en överraskning.

Efter det uppmärksammade förtalsmålet där brittisk domstol slog fast att tidningen The Sun inte kan dömas för förtal för att de kallat Depp "hustrumisshandlare" är stjärnan dock inte längre aktuell i några kommande Disneyfilmer, uppger källor inom företaget.