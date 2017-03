Departement vill ha mer tid för att hitta bevis

President Donald Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT

Justitiedepartementet i USA har bett om mer tid för att kunna svara på en begäran från representanthusets underrättelseutskott om bevis i frågan om eventuell avlyssning av Trump Tower.

Det behövs ytterligare tid för att fastslå om det existerar några dokument om saken, enligt en talesperson.

Utskottet vill ha ett svar innan en planerad utfrågning den 20 mars, och antyder att det kommer att ta till tvångsåtgärder om "frågorna fortsätter vara obesvarade".

President Donald Trump har via Twitter påstått att han under valrörelsen avlyssnats på order av dåvarande president Barack Obama. Inga bevis har lagts fram för anklagelserna som har avfärdats av underrättelsechefer, högt uppsatta politiker och expresidenten själv, via hans talesperson.