Chicklitmästaren Denise Rudberg har skrivit sin första historiska roman. Hon gräver där hon står och den utspelar sig i hennes hemkvarter.

I nya boken, Det första chiffret, vandrar Denise Rudberg in i en helt ny genre. Efter att ha skickat in manuset anonymt kunde ingen lista ut att det var hon som skrivit ett historiskt drama, om tre kvinnor som mitt under andra världskriget arbetade med att knäcka tyskarnas kod.

– Jag tror inte bara det var för historieaspekten utan även för att boken tar upp ganska komplicerade ämnen som kryptering, kodning och militärhistoria. De gissade på författare som Jan Mårtenson, Jan Guillou och Maj Sjöwall, berättar Denise.

Hur kommer det sig att du ville vara anonym?

– Jag ville bli bedömd efter verket och texten, mer än att det här var en ’Denise Rudberg-bok’. Nu fick texten stå helt för sig själv. Sen tror jag att jag ville bli respekterad för min kunskap om ämnet.

Vad har varit den största skillnaden med att skriva en historisk roman?

– Det har varit en stor omställning. Även om jag skriver om drama och fiktion, så var jag tvungen att förhålla mig till andra världskriget och det verkliga händelseförloppet. När boken var färdigskriven tog jag hjälp av chefsintendenten på Armémuseet och en folklivsforskare som fick faktagranska innehållet.

Oavsett om Denise skrivit chicklit, ungdomsromaner eller spännande deckare har hon utgått från Östermalm. Det gäller även senaste boken.

– Jag gräver där jag står. När jag sprang in i den här historien och förstod att alla spionhögkvarter under andra världskriget låg på Östermalm kände jag att det var min uppgift att skriva om det.

Vad är det som är så lockande med att skriva om Östermalm?

– Hela min släkt är därifrån, utan att jag kommer från en priviligierad familj. Jag tror att det är viktigt för mig att få fram att det finns ett

annat Östermalm än schablonbilden av området. Det finns mer än ostron, champagne och adliga efternamn.

Nu har du gått tillbaka 80 år i tiden, hur skiljer sig den tiden från Östermalm i dag?

– Det var inte alls lika glammigt och tillrättalagt som nu. Även om det fanns fler stora våningar och mer tjänstefolk så var det mer uppblandat. Jag tror också att det var mer av en gullig småstad då, det kan man nästan se när man promenerar runt i vissa kvarter.

Denises tips på sommarläsning:

En gentleman i Moskva, Amor Towles:

”Fantastisk roman om tiden i Ryssland efter tsarens fall.”

De aderton, Anton Berg

”Spännande baserat på verkliga fall och konspirationsteorier.”

Cold Case: Försvunnen, Tina Frennstedt

”Svinbra om ett verkligt fall skriven av en begåvad kriminalreporter på Sydsvenskan.”

Foto: Anna-Lena Ahlström